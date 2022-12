"De Colón nadie nos llamó por Marcelo Estigarribia"

"Marcelo (Estigarribia) jugó varios torneos federales para nosotros y después se lo fue prestando a distintas instituciones. Siempre tuvo la buena voluntad para extender el vínculo y nosotros no fuimos un obstáculo en su carrera. Defensores de Pronunciamiento tiene el 100% de su pase y entendemos que es el momento de vender un porcentaje", comenzó diciendo Gurnel.

Para luego agregar "Es un jugador que siempre fue creciendo y no teníamos dudas que tuviera este presente, porque marcaba diferencia en los torneos federales, pero luego lo demostró en la B Nacional y en Primera. El teléfono suena, pero no tuvimos ningún contacto por parte de la gente de Colón, pero sí de otros clubes, por allí Colón se contactó con su representante, pero de club a club no hubo ninguna charla".

Consultado por los clubes que lo pretenden dijo: "Atlético Tucumán tiene una negociación iniciada, ya que hace tres semanas que comenzamos las charlas. También hubo un contacto con Rosario Central, pero lo más avanzado es la posibilidad de Atlético Tucumán porque han tenido contacto con el jugador y con el representante".

“La idea es vender un porcentaje para que el club lo vuelva a tener entre sus filas. Nosotros consideramos que es un momento justo para vender un porcentaje para que el club tenga un ingreso y nosotros crecer formando jugadores y en infraestructura. Marcelo ya no se trata de una apuesta, sino que es una realidad", aseguró.

Volviendo sobre el supuesto interés de Colón por Estigarribia, expresó: "Si en su momento la gente de Colón tiene interés, nos sentaremos a charlar. Seguramente que existió algún contacto con el representante, pero oficial, de alguna propuesta, entiendo que no porque me lo hubieran hecho saber“.

En el final Gurnel indicó: "En estos días debe existir una definición, ya que el jugador quiere definir su futuro y comenzar a entrenar en su nuevo club. Con Atlético Tucumán seguimos negociando y ellos saben cuales son nuestras pretensiones. La intención es vender el 50% del pase, pero si el club que lo quiere comprar, pretende un porcentaje mayor y a nosotros nos sirve, no vamos a tener problemas".