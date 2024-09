De Paoli deberá hacer cirugía mayor en Colón para recibir a Brown de Adrogué

Otro que cortó una mala racha con Colón: Temperley hacía seis que no ganaba

El momento del Sabalero va de la algarabía a la desazón por lo que hace de local y luego de visitante, donde no da pie con Boca y hace 10 partidos que no gana, con cinco derrotas en fila. Lapidario para un equipos que aspira a ser protagonista y pelear por el primer lugar. El tema es que no convence en el rendimiento y en Santa Fe gana con lo justo y a los empujones.

Se nota que a esta altura no importan las formas sino solo el resultado. Con este panorama se pone en marcha la preparación de otro partido vital, donde demás está decir que solo sirven los tres puntos y donde el DT Rodolfo De Paoli, en el foco de la crítica, deberá otra vez hacer cambios de manera obligada.

De Paoli, obligado a meter manos en Colón

Como ya se sabe, no podrá estar Oscar Garrido por ser expulsado y tampoco Sebastián Prediger, que con una lesión muscular que sería un desgarro. Esto demandará una reformulación de la idea y ver qué es lo mejor con las armas que hay. Lo bueno es que están para volver Ezequiel Herrera, que no jugó por el fallecimiento de un familiar, y Paolo Goltz tras cumplir la fecha de suspensión.

Paolo Goltz.jpg Colón recupera a Paolo Goltz para jugar ante Brown de Adrogué. Prensa Colón

Nombres que son prácticamente una fija para este cotejo ante uno de los rivales más flojos de la zona. Habrá que ver cómo está Christian Bernardi para ver si puede ser considerado. "Vienen pasando muchas cosas", expuso De Paoli tras el revés ante el Gasolero tratando de graficar lo complicado que se puso el escenario. Demasiado por hacer con poco margen de error en este Colón que en la segunda mitad se desplomó y ni con el cambio de técnico lo puede por ahora enderezar.