El fin de semana, el volante Guillermo Celis habló respecto a su presente y desestimó tener ofertas de su país y tampoco de Colón, con el que terminó contrato el pasado 30 de junio. Como viene el asunto, el jugador debería volver a Portugal para ponerse a disposición de Vitória Sport Clube, con que tiene vínculo hasta junio de 2021, sin embargo, no estaría en los planes y, además, el futbolista no tiene intenciones de ir tampoco por la pandemia del coronavirus. Mientras espera una definición de su futuro, ya tendría fecha para volver a Colombia.

Sería el 25 de junio en un vuelvo de repatriados junto a su familia. Ya cumplió con todo los trámites y estaba aguardando la resolución, que habría salido en las últimas horas. Junior de Barranquilla no lo tendría en sus planes, pero hay rumores que sí estaría en el radar de Independiente Medellín.

Guillermo Celis 2.jpg Mientras espera una oferta de Colón, Guillermo Celis volverá a Colombia.

Pero el propio Guillermo Celis se mostró enérgico al desmentir que recibió propuestas. El único que le transmitió las ganas de contar con él fue el entrenador sabalero, Eduardo Domínguez, que no va en consonancia con la dirigencia que, como no sabe cuándo se reanudará el fútbol en Argentina, no quiere avanzar en nuevos contratos para evitar pagar sueldos y ahorrar algo hasta que el escenario más claro.

El tema es ver si los tiempos de Guillermo Celis son los mismos. Entonces así como viene la mano optó por regresar a Colombia y analizar qué es lo mejor. En Colón quieren que siga, pero lo económico es un importante imponderable. Mucho más con la devaluación del peso, que le juega en contra al cafetero, que siente que viene perdiendo. De todas maneras, estaría abierto a escuchar una propuesta que por ahora no llegó.

Por lo pronto, dejaría la flexibilidad de Santa Fe para estar más cerca de sus raíces y esperar. La atípica situación por la pandemia del coronavirus cambió todo y por eso el mercado de pases muestra poco y nada sobre transacciones.a