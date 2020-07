Colón y Brian Fernández saben que todavía no se dieron lo que esperaban. El paréntesis obligado por el coronavirus le sirvió al delantero para empezar a ponerse en forma luego de muchos contratiempos que debió sortear desde el arribo al barrio Centenario.

La situación pareció comenzar a funcionar, con una primera etapa del aislamiento que realizó en el hotel de campo de Colón junto al cuerpo técnico que comanda Eduardo Domínguez.

El avance del aislamiento social obligatorio con las medidas que fue poniendo en el camino el Gobierno de Alberto Fernández, desembocaron en que Fernández busque en Desvío Arijón su descanso, y una propiedad con posibilidades de poder llevar adelante las tareas físicas que enviaba el preparador físico Pablo Santella.

Esa actividad casi cotidiana del artillero dejaba a muchos tranquilos aunque de repente eso se cortó y entonces aparecieron las especulaciones respeto hasta que había abandonado su lugar de residencia.

No solamente su entorno y los mismos integrantes del cuerpo técnico volvieron a llevar tranquilidad, al expresar que siempre envío todo el material que pedían y jamás dejó de entrenar en medio de la pandemia. Incluso el propio Fernández el 26 de junio posteó en su cuenta de Instagram una foto con una sonrisa pero sin texto alguno.

Ahora, en la mañana de este 15 de julio, Brian Fernández nuevamente es noticia, siempre lo será por todo lo que existe detrás de él y por tantas expectativas que cada cosa que hace o dice, más aún con la camiseta de Colón, siempre tendrá repercusión.

No por algo sus más de 120.000 seguidores están pendientes de su accionar, muchos hinchas de Colón, esperando el regreso al fútbol y alentándolo a cada paso para que pueda cumplir el sueño de jugar y convertir goles en el club del cual es hincha.

«No me siento más que nadie. No es mi culpa Q te sientas INFERIOR A mi ….. ❤️ fueron sus palabras, vestido junto a uno de sus hijos y con la ropa de Colón.

