Delfino admitió el flojo partido de Colón ante Defensores

Iván Delfino reconoció que Colón no estuvo a la altura de otros partidos, aunque como es su costumbre, llevó tranquilidad a los fanáticos, a pesar de hilvanar la segunda derrota.

"No estuvimos lúcidos, Defensores convierte el gol, se hizo cuesta arriba, el equipo fue para adelante, esta vez con no tantas ideas, se cerró bien Defensores atrás, estamos ahí en la tabla. Fuimos a buscarlo, al final con pelotazos. Si hubiéramos tenido lucidez tal vez era otro el resultado, pero destaco la entrega del equipo", apuntó de movida.

Más adelante admitió que "predominó el juego del rival, estuvimos imprecisos en el medio, no hubo desdobles de los laterales, ellos sacaron la ventaja, la supieron cuidar, no tuvimos claridad para tomar decisiones".

En otro tramo de la charla, el orientador dijo que "nos apresuramos muchas veces, estas cosas pueden pasar, nos vamos a encontrar con estos partidos, siempre hay que mejorar, hasta en las victorias, destaco la entrega porque nunca bajaron los brazos. A nadie le gusta perder, las sensaciones en lo personal haremos la autocrítica necesaria para el próximo partido".

Las obligaciones del equipo

Delfino soslayó que "noto, que más allá de la obligación de lograr el resultado final, creo que estamos logrando en poco tiempo lo que para ustedes (NdR: por los periodistas) creen que es una obligación. Nos tenemos que acomodar. Sabemos lo que nos estamos jugando. A veces salen las cosas, otras no. Cuando se gana y cuando se pierde hay que corregir cosas. El equipo responde a lo que le pedimos. Ante la vorágine y la ansiedad que hay alrededor de esto hay que estar tranquilos".

Partidos de estas características

"Este partido me lo imaginaba, lo había anticipado, no pudimos corregir algunas cosas con los cambios, tuvimos verticalidad pero no pudimos atacar por los costados. Toledo muy de frente. Guille iba y la pelota volvía. El trabajo de Defensores fue muy meritorio".

Y luego, completó: "Intentamos ir por afuera, era por el carril de Jourdan en el primer tiempo, tuvimos un par de situaciones pero no pudimos concretar. Muchas veces nos van a poner incómodos, pero si somos efectivos vamos a sufrir menos".