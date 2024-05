El uno por uno de Defensores de Belgrano contra Colón

Colón luchó pero no pudo impedir su segunda caída en Primera Nacional ante Defensores de Belgrano.

Y el Dragón no dejó pasar la posibilidad de vencerlo para alcanzar la línea de San Telmo y quedar a dos unidades de los santafesinos. Ahora el equipo de Iván Delfino empezará a pensar en Chaco For Ever, el domingo en Santa Fe.