Delfino: "Desde afuera sabés que Colón es grande, pero desde adentro es mucho más"

"Víctor Godano me fue a buscar antes de las elecciones, cuando Colón estaba en Primera. Cuando terminé mi contrato con Estudiantes de Río Cuarto me fui a mi casa a descansar, 15 días antes de que se produzcan las elecciones en el club Con el presidente coincidimos en Rafaela, donde tuvimos una charla, y al día siguiente me dijo que yo era la única opción", recordó el Negro Delfino.

Iván Delfino.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Posteriormente se refirió al partido donde el equipo perdió la categoría, tras caer ante Gimnasia en Rosario, y destacó: "Al partido lo vi solo, encerrado en mi pieza. En ese entonces, solo mi familia sabía que había una chance de dirigir a Colón. Uno trata de mantener el secreto, pero en esta ciudad tan futbolera es difícil. Solo lo pude blanquear con el resto de mi entorno una vez que me oficializaron".

La sensación de dirigir a Colón

En tanto que luego se refirió a lo que representa Colón en el fútbol argentino, y Delfino sentenció: "Desde afuera sabés que Colón es grande, pero cuando te toca estar adentro te das cuenta que abarca mucho más. Es mucho más. Disfruto mucho la entrada a la cancha, y la salida más que nada cuando el equipo responde. Es una sensación que impacta".

Y en otro tramo, expuso: "No recorro la ciudad, no manejo redes, me dedico exclusivamente a esto de la manera más profesional posible".