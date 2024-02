El DT de Colón, Iván Delfino, confirmó que ya tiene el equipo, que no habrá más refuerzos y salió al cruce por la decisión de no considerar a algunos chicos

Antes de la última práctica en el predio, el conductor sabalero confirmó que no llegarán más incorporaciones: "No se puede agregar más nada. Ya se cerró todo. Es un plantel nuevo, pero se fueron muchos. Se mira el número de los que llegaron, pero lo importante es ensamblarlos para formar un equipo. La idea es tener una base, que mantuvimos en los amistosos e ir sumando a los que se sumaron a lo último. Todos aportarán a lo que estamos buscando".

Respecto a la salida de Ramón Ábila y la postura de Facundo Garcés, no dudó: "No voy a hablar de los que no están. Lo que se pueda genera después con la comisión no tengo ninguna incidencia. Los jugadores fueron claros conmigo, quienes se querían quedar y los que no, y lo tengo claro".

Más adelante, salió al cruce por el ruido que hizo su decisión de no considerar a seis chicos del club dos días que cierre el mercado: "Están con nosotros. No me molestar dar explicaciones, pero sí gastar energías en estas cosas cuando falta tan poco para el inicio. La situación fue la siguiente: acá los tiempos no acompañaron, porque empezó todo muy tarde. Iban a tener escasas posibilidades, que es lo que uno avizora, y si alguno tiene la posibilidad de irse a otro lado o si desean quedarse, ni un problema, se podrá quedar a entrenar con la misma exigencia. Lo que salga de mi boca es la realidad. No podés mentirle a los jugadores, porque no son tontos. De esa forma que tanto se interesaron por estos chicos, no escuché en ningún lado que se hable de Picech, Taborda, Cuffia y Aranda, entonces hay que encontrar un equilibrio y más en lo que vamos a transitar".

También, Delfino se emocionó al saber que pisará el Cementerio de los Elefantes: "Ya se me pone la piel de gallina. Ojalá podamos contagiar desde adentro y manejar la ansiedad. Será un partido para trabajar. La gente de Colón es algo a parte y la idea es disfrutarlo en su justa medida".

Uno de los detalles de este nuevo ciclo pasa por lo largo del plantel y el DT fue directo: "A veces las cosas se encaminan y en un torneo y no usas más de 15 jugadores, pero a veces necesitás muchos más. Tenemos que ser pacientes. Entendemos que la gente volverá a ver a que quipo después de una frustración y quizás se descargarán primero con nosotros, pero queremos este desafío y desandaremos todo de la mejor manera posible".

También, evitó poner plazos sobre Christian Bernardi: "Está bien. Fue una alegría personal hacerlo jugar aunque sea algunos minutos. Él es inteligente y cuando esté en condiciones nos lo dirá. Nos será muy útil en todo sentido. Queremos tenerlo a todos".

BernardiColón.jpg Iván Delfino se ilusiona con tener a Christian Bernardi en Colón. Prensa Colón

Muchos exponen que Colón es el equipo a vence y Delfino consideró: "Estaría errando si me pongo en la cabeza de los colegas. Lo nuestro tiene que pasar por ser regulares más allá delos rivales. Sí coincido que Colón es el más grande de la categoría, en una apreciación personal, y la idea es el caminar de estas primeras fechas la base. El equipo es el equipo que vinimos probando. Hubiéramos querido más tiempo, pero ya está".

En el final, tiró: "El orden es la base de lo que podemos llegar. Pero dentro de eso también es importante el desorden para sorprender".