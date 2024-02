La novel de Ramón Ábila en Colón llegó a su final. Ya fue presentado como jugador de Barracas Central y solo restaba que se conozcan los términos de su salida, ya que tenía contrato hasta diciembre y se pedía un monto como compensación.

Una relación de amor y odio constante con la gente. En la última parte, ya de desaprobación total, ya que Wanchope hizo lo que quiso en Santa Fe. Desde ya, porque se lo permitieron, pero que desnudaron su falta de compromiso y responsabilidad.

Después, quedará a criterio de cada uno y pagó en cancha con el esfuerzo que se hizo cuando se lo fue a buscar, rompiendo el contrato cuando en Boca no lo querían.

Wanchope Ábila.jpg Ramón Ábila se despidió de Colón con más pena que gloria. UNO Santa Fe | José Busiemi

Luego del descenso, dijo que no le cambiaba nada, porque ya sabía lo que era jugar en la categoría. Incluso arrancó la pretemporada como uno más, siendo todo un cambio auspicioso. Pero luego mordió banquina de nuevo, dijo que se quería ir y pidió un "descanso" para trasladarse a Córdoba. Una concesión que le dio la dirigencia para que se encuentre club.

El tiempo pasó y eso no pasó, pero tampoco volvió. Fue así como comenzaron las charlas con Barracas Central, donde el aura de Chiqui Tapia emerge, donde rápidamente acordó, pero faltaba lo más importante: pagarle a Colón. Detalles que demoran en conocerse.

Ahora, cuando está pronto a debut con el Guapo, utilizó las redes sociales para despedirse del Sabalero. Eso si, bloqueando los comentarios: "Hoy me despido de este gran club con algo de tristeza por no poder conseguir el objetivo final, pero si agradecido con cada uno que me tocó compartir en todo este tiempo, dirigentes, auxiliares, médicos, kinesiólogos, nutricionistas, seguridad, utileros, compañeros y sobre todo con toda esta gente maravillosa y apasionada como lo son ustedes los sabaleros.

Simplemente GRACIAS y seguramente en poco tiempo volverán donde tiene que estar por semejante ciudad que representan. Abrazo grande a todos".