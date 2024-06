Delfino, molesto en Colón por el día del partido en Madryn y la reunión por los refuerzos

Luego del revés ante San Telmo, Colón le ganó a Atlético de Rafaela y respondió rápidamente para mantener su condición de líder en la zona B de la Primera Nacional. Eso sí, no le sobró nada y se enfatiza el bajón de rendimiento. Así y todo, le alcanza para seguir siendo competitivo, algo que entiende a la perfección el DT Iván Delfino .

Así lo expuso en conferencia de prensa, cuando admitió que quizás le están "encontrando la vuelta" al Sabalero, que así y todo suma. Cuando no se puede jugar bien, siempre es clave no perder y menos en el Brigadier López, donde el equipo sigue siendo inexpugnable.

Colón no descansa y ya piensa en el cruce ante Talleres con un cambio cantado

Iván Delfino, caliente por varios temas en Colón

Pero está claro que no está conforme con el rendimiente y se ocupa en encontrar lo mejor, por eso cambia. Lo bueno del caso es que siempre encuentra respuestas en el entretiempo con los retoques. Cuando antes el Rojinegro era una tromba en los primeros tiempos, ahora se volvió determinante en los complementos.

Iván Delfino, preocupado por varios temas en Colón.

Lo que no pasó desapercibido fue su postura de no "hablar" sobre el día del partido ante Deportivo Madryn, que finalmente irá el domingo 9, a las 15.10. En principio estaba pactado para el lunes, desde las 15.30, pero el local presionó para tener la chance de una mejor recaudación.

Delfino incluso quería jugar martes o miércoles para tener un mayor descanso y otras prácticas tras el cruce de los 16avos de final ante Talleres. Esto hizo que solo puedan darse dos entrenamientos para luego viajar en viajó hacia el sur. La dirigencia de Colón insistiría en que se cambie, pero claramente la falta de movimiento lo exaspera.

Una reunión por los refuerzos que se viene dilatando

Pero eso no fue lo único que deslizó el conductor sabalero, ya que también develó que por ahora no pudo avanzar del todo en los nombres que pretende para el próximo mercado producto de que el presidente Víctor Godano está de viaje familiar en el exterior. Si bien están sus pares, claramente no es lo mismo. "Una reunión que se viene posponiendo por una cosa u otra", tiró sin vueltas.

Habrá solo dos semanas para incorporar, por lo que es clave jugar al anticipio y el DT está preocupado. Será cuestión de ver si estas palabras tienen impacto, pero se deben a que Delfino no quiere dejar detalle de lado.