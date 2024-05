Delfino sorprende con mayoría de suplentes en Colón para jugar ante Los Andes

Colón, con un equipo alternativo ante Los Andes

Iván Delfino, cuando fue consultado sobre cómo afrontaría este debut en Copa Argentina con Colón, tras la victoria del pasado viernes ante Almagro, contestó que "todavía no tengo decidido qué haré. El único cambio seguro es el de Tomás (Giménez) por Manuel (Vicentini). La idea es ir partido a partido. No considero que la palabra sea suplentes, sino que todos tienen que estar capacitados y a la altura de este club. Saldremos a ganar todos los partidos y la idea es tomarlo de la mejor manera. Tendremos que pensar que hay un viaje y todos los partidos son complicados. Aún no lo pensé".