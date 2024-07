Delfino, ante un duelo donde necesita dar la talla en Colón

Incluso, el Viejo Delfino admitió en algunas oportunidades que a Colón le habían agarrado la mano, e intentó con varias modificaciones, incluso en los entretiempos, sin conseguir el resultado esperado. El equipo pasó de ser temible a apático en un abrir y cerrar de ojos, y solo conservó la punta por el descuento de puntos que sufrió San Telmo, que todavía debe recuperar su partido ante Aldosivi.

Un bajón de Colón que fue aprovechado por sus rivales

No solamente este bajón fue aprovechado por San Telmo, sino que también se acercó Aldosivi, y hasta Nueva Chicago con su gran triunfo en el final ante Chaco For Ever, como visitante, se prendió en el lote de escoltas, a dos puntos de la línea de Colón, mientras que Defensores de Belgrano se mantiene expectante, a pesar que también bajó mucho su rendimiento.

Iván Delfino (2).jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón salió a jugar su partido ante Almirante Brown con la certeza de que hasta la derrota lo mantendría en la cima de la Zona B de la Primera Nacional. Y ni siquiera ese handicap pudo ser aprovechado por el equipo de Delfino, que siguió mostrando las mismas carencias y limitaciones que en los partidos anteriores.

Antes de este partido, en la entrevista que dio Víctor Godano con Aire de Santa Fe y que Colón fue compartiendo conceptos en sus redes sociales, le dio todo su respaldo a Delfino. De hecho, en el momento de contratarlo, el presidente reveló que la convicción estaba en el DT tanto si el equipo se mantenía en Primera como si le tocaba descender, como terminó ocurriendo.

Patronato, ¿un punto de partida para Colón y Delfino?

De esta manera, más allá que en cualquier otra circunstancia el partido sería vital para que un entrenador se pueda afirmar en su cargo, y que un resultado negativo podría poner en jaque la continuidad, más allá de que el equipo ostenta el primer lugar en la Zona B de la Primera Nacional, resulta muy poco probable que esto ocurra ante Patronato.

Colón va a enfrentar a un rival, que más allá que está en el fondo de la tabla de la Zona B, cambió radicalmente su cara desde la llegada de Diego Pozo como entrenador, y de hecho llega de golear a Tristán Suárez. Será sin dudas una prueba de fuego, debido a que jugará otra vez de visitante, donde registra una racha adversa, y con tres rivales que están al acecho.

Delfino es consciente que debe encontrarle una rápida vuelta a esta situación de resultados adversos, más allá que Colón comenzó a vivir de los ahorros, es decir de los buenos resultados y ventaja que protagonizó en el arranque del campeonato. El DT también tiene la certeza de que no se puede seguir perdiendo terreno, ya que más allá del respaldo de Godano, le caben las generales de la ley, sobre todo en un momento donde para los hinchas el objetivo del retorno a Primera no se negocia.