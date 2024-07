Qué decisión tomará Colón con el uruguayo Andrew Teuten

Iván Delfino siempre tuvo la intención de contar con José Neris, y de hecho confirmó que le envió un mensaje, el cual no fue contestado, según las propias palabras del DT tras el partido ante Almirante Brown. Mientras que Andrew Teuten, a priori, no estaba en los planes para la segunda parte del 2024 deportivo.

"El que no quiere estar que no esté. Teuten sabía que no iba a venir, a Neris le escribí y no contestó, acá van a estar lo que quieren estar", manifestó Iván Delfino, ante la última pregunta que le hicieron en la conferencia de prensa que brindó tras el empate de Colón ante Almirante Brown.

Andrew Teuten.jpg Prensa Montevideo City Torque

Para visitar a Patronato, Delfino no podrá contar con Facundo Castet, titular indiscutido en el lateral izquierdo, y evalúa diferentes alternativas para el puesto, debido a que el uruguayo Edhard Greising solo tiene un partido y es por Copa Argentina, lo que habla a las claras de las pocas alternativas que hay en dicho lugar.

Una deuda y la intención de Teuten

Por lo que se pudo conocer, Colón tiene una deuda con Andrew Teuten, originada por la dirigencia anterior, la cual conducía José Vignatti. La intención del uruguayo sería la de cobrar una parte y quedarse en libertad de acción.

De esta manera, son horas decisivas para saber si continuará o no en Colón, donde tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Lo económico es una importante traba, ya que el jugador en Uruguay estuvo percibiendo un salario que es imposible de afrontar para un equipo de la Primera Nacional. Todo indica que se terminaría acordando su salida en libertad de acción.