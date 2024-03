Delfino volvió a destacar la tarea colectiva de Colón

Más adelante, en referencia a la lesión de Toledo, expresó: "Javier va a quedar en observación, fue un golpe duro, ojalá que esté bien con su salud, lo necesitamos. El invicto, uno trabaja para sumar puntos, en algún momento puede pasar lo otro, sigue creciendo el equipo y da muestras de rebeldía, como la semana pasada, esta vez los recambios aportaron. Tenemos muy poco tiempo de recuperación, poco descanso, vamos a llegar bien, pensando desde este martes en el rival del fin de semana".

Sobre el estadio físico de Prediger, apuntó que "lo de Seba ya lo dije antes, por más que tenga una molestia, tendrá que morir adentro, no lo voy a sacar, hay partidos y partidos. Lo de Axel tiró una pared y tuvo un pinchazo en la parte posterior de la rodilla, volviendo a Prediger significa por lo que da y contagia siempre es bueno tenerlo. Estamos contentos porque de vez en cuando patea una pelota para arriba".

En otro tramo de la charla subrayó que "pudimos sostener lo del primer tiempo en el segundo, incluso con posibilidades claras, la excelencia en este juego no existe por la dinámica pero nos podemos acercar a la perfección, es trabajo, es elegir los momentos de jugadores, mantener la intensidad es complejo, nosotros tenemos que tomar decisiones para que eso no baje la calidad ni el crecimiento del equipo. Es fundamental en estos torneos largos".

Cuando le preguntaron por la tarde de Leguizamón dijo que "lo que dio Nicolás es más por el sentido de pertenencia que tiene por el club, empezó a entrenar hace dos días, tanto como Jourdan, el Perro, Goltz, es para entender lo mental. Este grupo, con los que se quedaron y nombré, el fútbol es contagio puro siempre".

En relación a las situaciones malogradas contra los salteños sostuvo que "me preocuparía si no generaríamos nada, esto es acierto y error, con Patronato hicimos tres, en otros casos no se puede, tenemos que ser más efectivos, son cosas del partido, lo importante es que creamos situaciones de gol con distintos jugadores, que eso es bueno".

En la parte final, enfatizó: "Este torneo pide que se corra, que se meta, va a haber partidos parecidos a estos, que aquellos donde fuimos contundentes. El sentido de pertenencia se desparramó rápido, esto es grupal, si un jugador se desarrolla es por todo lo que lo sostiene atrás. No hubo uno que se repitió en estos partidos como figura, son cosas positivas, pensar en el próximo partido que será lindo para jugar".