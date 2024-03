Colón venció a Gimnasia y Tiro, estiró su invicto y manda en la zona B

De hecho el gol de Axel Rodríguez llegó luego de un grosero error de Walter Busse, quien intentó despejar un centro con una pirueta en el aire y le dejo el balón servido al delantero rojinegro quien debajo del arco no perdonó con un furioso remate.

Hasta allí el partido era parejo, aunque claro está el que más proponía era el elenco local que se mostraba más ambicioso y peligroso. Antes del gol y en el inicio del partido el que se lo perdió debajo del arco fue Federico Jourdan rematando por encima del horizontal.

El goleador Axel Rodríguez debió pedir el cambio y en su lugar ingreso Javier Toledo, quien dispuso de una chance con un remate rasante que controló el arquero sin inconvenientes.

Colon no sufrió en defensa, ya que al equipo salteño no se le cayó una idea y solo apostó por los pelotazos y a buscar aprovechar la segunda jugada. Pero no inquietó nunca, más allá de algunas pelotas quietas que el Sabalero respondió de manera satisfactoria.

Así se fue un primer tiempo en el que se metió más de lo que se jugó. pero que en Colón en base a su jerarquía sacó una luz de diferencia para merecer el 1 a 0 parcial.

Esta vez conservó la ventaja

Salió algo desatendo en el inicio del complemento, en donde Gimnasia generó las únicas dos chances que tuvo en todo el partido. Un cabezazo de Lautaro Gordillo que propició una gran respuesta de Manuel Vicentini.

Quien envió el balón al tiro de esquina y en la acción siguiente Fabricio Rojas dentro del área tomo un rebote y remató desviado desde una posición propicia. A Colón le costó generar en ataque pero en el final y con espacios dispuso de un par de acciones la primera de ellas un disparo de Nicolás Talpone, que el arquero Federico Abadía desvío hacia un costado y el el final Ignacio Lago remató a la carrera y nuevamente tapó el arquero visitante.

Luego de dos empates consecutivos Colon volvió al triunfo sin tanto lucimiento pero supo como jugarlo sin regalar absolutamente nada. Esta vez tomó nota del partido anterior para dormir el encuentro hacer correr el tiempo y defenderse lejos de su propio arco.

Tres puntos muy valiosos que lo posicionan arriba de todos aprovechando el traspié de Defensores de Belgrano y que le permite ratificar aún más la chapa de gran candidato y es que sin jugar un fútbol de alto vuelo justifico ampliamente la victoria ante un rival que propuso lucha intensidad pero nada de juego.

Rodríguez2.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

SÍNTESIS

Colón 1: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Paolo Goltz, Hernán Lópes y Facundo Castet; Federico Jourdan, Sebastián Prediger, Nicolás Talpone e Ignacio Lago; Alexis Sabella y Axel Rodríguez. DT: Iván Delfino.

Gimnasia y Tiro de Salta 0: Federico Abadía; Ivo Cháves, Ezequiel Neira, Daniel Abello e Ignacio Sanabria; Raúl Chamorro, Roberto Birge, Walter Busse y Rubén Villarreal; Fabricio Rojas y Lautaro Gordillo. DT: Rubén Darío Forestello.

Gol: PT 18' Axel Rodríguez (C)

Cambios: PT 35' Javier Toledo x Axel Rodríguez (C); ST 0' Facundo Heredia x Rubén Villarreal (GyT); 14' Agustín Araujo x Raúl Chamorro (GyT); 22' Tomás Attis x Ignacio Sanabria (GyT); 23' Nicolás Leguizamón x Javier Toledo (C); 40' Christian Bernardi y Cristian Vega x Federico Jourdan y Alexis Sabella (C): 41' Enzo Fernández x Roberto Birge (GyT)

Amarillas: Herrera (C); Villarreal, Chamorro, Gordillo, Cháves (GyT)

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Brian Ferreyra.