Delgado se reunió con Vignatti: ¿seguirá en Colón?

En el mismo momento en que la delegación de Colón emprendía el viaje a Santiago del Estero, José Vignatti estaba hablando con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) y cuando se le preguntó por la decisión que había tomado Rafael Delgado se mostró sorprendido, casi desconociendo dicha decisión.

Rafael Delgado.jpg Delgado se reunión con Vignatti, quien le habría manifestado su deseo de que no se marche de Colón.

Sin embargo, José Vignatti indicó: "No hay ninguna posibilidad que Rafael Delgado se vaya de Colón, ya se lo dijimos ayer, tuvimos la predisposición de que fuera a Defensa para ser parte de una conquista como la Sudamericana con Defensa. A mí nadie me habló, me comuniqué con gente de Racing y me dijeron que no había nada. No sabía que Delgado no había subido al micro".

Por la tarde, por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, hubo un encuentro entre José Vignatti y Rafael Delgado, donde en términos similares a los expresados públicamente le volvió a manifestar que Colón no está dispuesto a negociarlo en este mercado de pases.

Sin embargo, más allá de que se trató de un "no rotundo", José Vignatti le manifestó que tampoco le cortaría la carrera si es que su deseo es marcharse de Colón, aunque primero tendrá que llegar al club una oferta muy importante por el 50% que tiene de su ficha, cuestión que podría afrontar su representante Christian Bragarnik o Racing, pero no así Defensa y Justicia.

De esta manera, si no llega la oferta que los dirigentes de Colón desean, más allá de la deuda que hay en cuanto a lo salarial, Rafael Delgado se tendría que reincorporar a los trabajos la próxima semana con el plantel, y no se descarta una sanción económica por no haber viajado a Santiago del Estero.