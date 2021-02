Brian Farioli deja Colón para jugar en Arsenal

Lo del defensor vendría por la posibilidad que se la abrió de volver a Defensa y Justicia, donde lo están esperando. Pero para ello, debería desvincularse del Sabalero, donde tiene contrato. "No hay ninguna posibilidad que se vaya de Colón, ya se lo dijimos ayer (por este miércoles). Tuvimos la predisposición de que fuera a Defensa para ser parte de una conquista como la Sudamericana. Farioli sí, se va a préstamo a Arsenal. A mí nadie me habló por Delgado, me comuniqué con gente de Racing y me dijeron que no había nada. No sabía que Delgado no había subido al micro", reconoció el presidente José Vignatti en LT10, respecto a esta situación.

Brian Farioli.jpg Brian Farioli pasará a préstamo a Arsenal. Foto: prensa Colón

Más allá de lo del defensor, lo que el mandamás sabalero confirmó es la partida del volante zurdo, a préstamo a Arsenal por una temporada. Ahí radica por qué no será tenido en cuenta por el DT Eduardo Domínguez, ya que no puede firmar planilla. Estaría trasladándose hacia Sarandí para pasar la revisión médica y firmar su contrato.

Está todo resuelto de palabra, por lo que restan nomás la formalidades. Un Brian Farioli que, si bien era considerado en Colón, quizás no era la primera alternativa y por eso, se apostó por este desafío. El club vio con buenos ojos que encuentre rodaje en otro club y rápidamente se pusieron de acuerdo.

Vale recordar que el santafesino, de 22 años (19 de febrero de 1998), renovó contrato en julio pasado hasta diciembre de 2022, por lo que es patrimonio de la institución. Ahora será cuestión de esperar la bienvenida de Arsenal en las redes sociales.