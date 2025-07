Después de dos meses, Colón presentó a Cristian García

La demora tuvo varias razones. Primero, en su momento no llegaron a tiempo los documentos de transferencia internacional desde Perú, lo que impidió inscribir al futbolista en AFA. Cuando esa situación se resolvió administrativamente, sufrió un desgarro que volvió a dejarlo al margen. Fue un pedido de Andrés Yllana, que no llegó a dirigir, porque fue despedido. El club no detalló los términos aún.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1948150371794489460&partner=&hide_thread=false Cristian García, volante central proveniente de Real Garcilaso de Perú, se encuentra entrenando con normalidad a la par de sus compañeros, a disposición del cuerpo técnico de Martín Minella. pic.twitter.com/CqqTUDqdUM — Club Atlético Colón (@ColonOficial) July 23, 2025

Un refuerzo para Colón

Recién esta semana y ya bajo las órdenes del cuerpo técnico de Martín Minella, García quedó a disposición para ser tenido en cuenta en lo que resta de la Primera Nacional.

Su presentación oficial por parte del club llegó este miércoles, cerrando así una incorporación que parecía fantasma pero que ahora toma forma concreta. Una demora que sorprende, mostrando falta de comunicación por parte del club.

Colón suma una ficha más para la recta final de la Primera Nacional justo cuando cada punto empieza a valer doble en la pelea por el ascenso.