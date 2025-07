Lautaro Gaitán será baja en Colón para jugar contra Gimnasia (M)

El volante Lautaro Gaitán tiene un problema muscular Colón y no podrá para jugar ante Gimnasia (M) por la fecha 24 de la Primera Nacional

Si bien inicialmente se pensó que se trataba de una sobrecarga menor, la situación se volvió más preocupante luego de la práctica de este miércoles. El mediocampista tiene una fuerte dolencia que encendió las alarmas del cuerpo técnico encabezado por Martín Minella, que ya comienza a barajar alternativas para reemplazarlo. Posiblemente sea un desgarro.

Una duda en Colón con Gaitán

Gaitán venía siendo una de las revelaciones del equipo junto a Zahir Yunis, sumando minutos y consolidándose justo en el momento en que el equipo logró hilvanar dos victorias consecutivas, mostrando otra cara en la categoría. Su ausencia obliga a Minella a ajustar piezas, en un encuentro clave para mantener el envión anímico y deportivo.

Desde el cuerpo técnico no lo descartan del todo y lo seguirán de cerca en las próximas horas, pero todo indica que no será arriesgado si no está en plenitud física. El foco también está puesto en el viaje a Jujuy de la fecha siguiente, por lo que podrían priorizar su recuperación total.

En un momento de consolidación del equipo, la baja del juvenil no es menor. Nicolás Talpone comienzo a tallar para estar en su lugar pese al bajo nivel.

Dos vueltas en Colón

La buenas noticias para Minella son que están en condiciones de volver Nicolás Thaller y Cristian García, a la vez que será baja por lesión Luis Rodríguez, por lo que Ignacio Lago pinta para reemplazarlo. Otro que se mueve diferenciado es Facundo Castro, que arrastra una sobrecarga muscular. Será evaluado para ver si puede ser considerado.