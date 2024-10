Día clave para el regreso del Perro Prediger en Colón

Se definió el operativo de seguridad para el choque entre Chaco For Ever y Colón

La mira está puesta en Chaco For Ever, a quien Colón visitará este sábado desde las 17.45, en el estadio Juan Alberto García, en el marco de la fecha 35 de la Zona B. Allí llegará con el objetivo de estirar su buena racha, y mantenerse en carrera por quedarse con el primer lugar. En este cotejo podría darse el retorno de Sebastián Prediger.

Prediger no se lo quiere perder

Sebastián Prediger fue reemplazado en el partido ante Deportivo Morón (1-0), en el primer tiempo, por un fuerte golpe en su hombro derecho. Tras una semana complicada, hizo todo lo posible para estar a disposición del exentrenador del equipo Rodolfo De Paoli, quien lo colocó como titular ante Temperley en el Alfredo Beranger.

Sebastián Prediger duró solo un par de minutos en cancha, ya que a los 5' fue reemplazado, con evidentes signos de una lesión muscular, la cual fue confirmada en conferencia de prensa por De Paoli, y luego la destacó el club en un comunicado de prensa. Ese partido ante Temperley se jugó el 7 de septiembre.

Sebastián Prediger

Y como informó UNO Santa Fe, Sebastián Prediger comenzó a trabajar esta semana con normalidad, más allá de los cuidados del caso, con el objetivo de estar a disposición de Diego Osella para el partido de este sábado ante Chaco For Ever.

El mismo Prediger, en diálogo con LT10 (AM 1020) y Radio Gol (FM 96.7), destacó: "Ya vengo entrenando hace un tiempo, empecé con el grupo, veremos cómo sigo en estos días para ver si puedo estar. En estos momentos son en los que hay que estar, uno no se los quiere perder nunca, no importa si es de titular o suplente, pero me gustaría poder llegar".

Osella define el equipo, sin Prediger

Lo concreto es que este miércoles será jornada de doble turno, y por la tarde se realizará el ensayo más importante desde lo futbolístico en el estadio Brigadier López, donde el DT Osella deberá definir si lo tendrá o no en consideración para este partido ante Chaco For Ever.

Si está en condiciones de ser tenido en cuenta, seguramente será para integrar la delegación y ocupar un lugar en el banco de los suplentes, con lo cual Alan Forneris continuaría siendo el volante central. De esta manera, el único cambio que se daría en relación a la victoria ante Defensores de Belgrano será el ingreso de Ezequiel Herrera, quien cumplió con las dos fechas de suspensión, por Thiago Yoseen.

Así las cosas, el equipo que pararía Osella para enfrentar a Chaco For Ever sería el siguiente: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Paolo Goltz, Fabián Henríquez y Facundo Castet; Federico Jourdan, Alan Forneris, Nicolás Talpone y Christian Bernardi; Braian Guille y Genaro Rossi.