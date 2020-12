Día clave para saber si Lértora podrá jugar ante San Lorenzo

LEER MÁS: Colón: Facundo Farías se descargó en sus redes

Pero Federico Lértora podría perderse el encuentro determinante ante San Lorenzo por una ruptura fibrilar que sufrió ante Gimnasia, por la cual tuvo que ser reemplazado en el amanecer del segundo tiempo. En su lugar ingresó Yeiler Góez, quien podría reemplazarlo como titular en Colón en caso de que no pueda estar el ex-Belgrano.

Este miércoles Eduardo Domínguez probará a Federico Lértora para determinar si podrá o no contarlo para el partido ante San Lorenzo. En caso de no poder hacerlo será una baja muy importante, ya que Góez es un volante interno con otras características. Incluso en el plantel de Colón no hay un jugador de similares características.

Góez.jpg Yeiler Góez es la opción que maneja Eduardo Dominguez en Colón si Federico Lértora no puede jugar ante San Lorenzo. Prensa Colón

Además, en el entrenamiento de este miércoles, más allá de resolverse la asistencia o no de Federico Lértora, Domínguez comenzará a evaluar el sistema y los nombres para jugar ante San Lorenzo, como consecuencia de que Colón viene de jugar un muy mal partido donde fue superado en su estadio por el rival que a priori era el más flojo de la Zona B de la Fase Campeonato.

Eduardo Domínguez podría modificar el sistema y al igual que en los entrenamientos previos al cotejo ante Gimnasia probar con el 4-4-2 en lugar del 3-5-2. En tanto que también podría haber modificaciones de nombres, más allá del cambio obligado que podría significar la salida de Federico Lértora.

La principal modificación se daría en ofensiva, donde Domínguez ante San Lorenzo apostaría nuevamente por la jerarquía y experiencia de Luis Miguel Rodríguez en lugar de Tomás Chancalay, quien desde que fue licenciado por haber sido padre antes del partido ante Defensa, por la cuarta fecha de la fase de grupos, no pudo recuperar el nivel que venía evidenciando en Colón.