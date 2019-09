Diego Busti: "El entrenamiento debe ser lo más parecido a un partido"

En menos de dos meses Colón jugó 10 partidos por Superliga, Copa Sudamericana y Copa Argentina. Y el dato positivo es que en ese lapso apenas hubo un lesionado (Vigo) ya que el cuerpo técnico fue administrando las cargas de los jugadores con la clásica rotación.

Y uno de los responsables de la buena puesta a punto del plantel, es el preparador físico Diego Busti quien dialogó con Sol 91.5 y se refirió a la manera de encarar el trabajo en el día a día con tantos partidos por delante y con un plantel que tiene varios jugadores por encima de los 30 años.

"Debemos estar muy atentos a la manera en que entrenamos, a cuidarnos, nos ayudó mucho ir a Salta para hacer un trabajo de base. Pero no solo son los partidos que jugamos, ya que detrás de algunos encuentros hay una logística de viaje. Por ejemplo, a Maracaibo fueron 25 horas de viaje, sumado al cambio de clima y el calor. No es solo los partidos, sino los viajes que debés afrontar", comenzó explicando.

Respecto a la puesta a punto indicó: "A los jugadores hay que abstraerlos de los partidos que vienen y que se focalicen en el próximo compromiso. Hoy los jugadores se cuidan más, son más profesionales. De todos modos, nosotros siempre le preguntamos como se sienten. Para eso sirven los gps, es una herramienta que nos permite observar los rendimientos físicos. Interactuamos y analizamos todo, ya planificamos el mes de septiembre. Los jugadores están bastante bien, los de mayor edad saben cuando parar y cuando trabajar diferente, nosotros no paramos, sino que cambiamos el trabajo para tenerlos a todos bien".

Y siguió: "La última palabra la tiene el entrenador, hay algunos puestos en donde no hay tanta diferencia entre un jugador y otro y vemos entonces quien debe jugar. Con lo del gps vemos como entrenan, y a veces observamos que bajan porque están cansados, es una herramienta importante y te brinda datos importantes. Con ese sistema uno trabaja más cómodo, más tranquilo y el jugador está más cuidado".

En otro tramo de la charla expresó: "Cuando tenés partidos tan seguidos, necesitan algo mas recreativo y entonces cambiamos el entrenamiento. Son entrenamientos que distienden, el grupo es muy trabajador, es espectacular. Desde el 18 de julio que los jugadores no tenían descanso, acá no hay feriados no hay domingos. Por eso hay que pensar en la descarga de la cabeza, que puedan estar con sus familias. Por eso ahora les dimos dos días, porque veníamos de 35 o 40 días de entrenar sin descanso y ahora en este mes será lo mismo por todos los partidos que hay que jugar".

Consultado por la puesta a punto del plantel cuando llegaron a Colón dijo "Cuando llegamos venían de trabajar de una forma diferente, había un preparador físico con otro pensamiento que no había trabajado en la Argentina. Tratamos de entrenar 1.30 o 1.45 de forma intensa. Para nosotros el entrenamiento debe ser lo más parecido a un partido de fútbol. Que se entrenen como si estuvieran jugando, el trabajo al 100% para que se asemeje a la competencia".

Respecto a la posibilidad de que los jugadores puedan afrontar tres partidos seguidos en nueve días tiró: "Un jugador puede jugar un partido, otro a los tres días, pero ya en un tercer partido seguido va a mermar su rendimiento, pero depende de las características de los jugadores y el puesto en el que juega y el contexto del partido, si fue más intenso, si existió una carga emocional. Hay que ver si sufrió un golpe, una entorsis, son muchas circunstancias a tener en cuenta".

Por último manifestó: "Para Colón todo es importante, estamos muy cerquita de los objetivos y se piensa en todo. La prioridad es el próximo partido, hay que sumar puntos en la Superliga, estamos en el día a día y vamos paso a paso. Hay que enfocarse en el partido que viene con todo el profesionalismo, nos ilusionamos con lo que tenemos, más allá de que es difícil".