Acevedo: "Es un orgullo que Colón sea uno de los que afronta todos los torneos"

"Cuando surgió este interés de Colón me di cuenta que era muy importante en mi carrera. Un cambio muy lindo. Entonces no dudé en venir, porque sabía que era un club grande y estaba en varias competencias". Con esta templanza y suma hidalguía contó sus sensaciones de llegar a Santa Fe el defensor, Lucas Acevedo, por el que el Sabalero adquirió el 100% de su ficha.

Fue pedido por el entrenador Pablo Lavallén tras ser el goleador en San Martín de Tucumán pese a ser marcador central y por eso la dirigencia fue a fondo, pese a que todo se demoró más de la cuenta producto de otros interesados que hubo en el medio. Como a todos, al comienzo le costó y, en el último partido ya no le tocó ser titular. Factores que siempre están y que el propio zaguero admitió en diálogo con el programa Dial Deportivo que se emite por La Mil 106.7.

Lucas Acevedo.

"Puede ser que haya altibajos, algo muy común en todo equipo. A todos nos gustaría jugar bien y hacer goles, pero hay que ser conscientes que esto es fútbol y las cosas salen bien y a veces no. La única forma de mejorar es trabajando con humildad y confío plenamente en lo que puedo dar y por eso no tengo dudas que a medida que pasen los partidos seré el que busco", expresó.

Pero su conclusión no quedó solo ahí, en una honestidad y coherente reflexión: "Lo lindo del fútbol es que hay una competencia linda. Ahora le está tocando jugar ahora a Guille (Ortiz) y por eso uno tiene que seguir trabajando para mejorar. Obvio que uno siempre quiere jugar. Ahora el técnico cree que él está mejor y está bueno que vayamos intercambiando. Hay que seguir trabajando, que con sacrificio y voluntad alcanzará el lugar que quiere, que es jugar".

Lucas Acevedo

En otro contexto, apuntó: "Estamos muy bien. Se formó un lindo grupo. Los que llegamos nos adaptamos rápido, en algo que quiere decir que crecemos. No es fácil afrontar todas los torneos que hay por delante y eso habla de un plantel competitivo. Hay que estar todos bien concentrados, porque a cualquiera le puede tocar. Es un gran grupo y trabajamos para que a Colón le vaya bien".

Asimismo, sacó pecho al conocer que, junto a River, es uno de los equipos que sigue en carrera en todas las competencias: "Uno siempre se imagina cosas lindas. La verdad muy contento por estar en todas las competencias. Solo pocos equipos y es un orgullo para la gente y el plantel, que genera también otro prestigio. El amor propio te lleva a hacer cosas superadoras".

Lucas Acevedo.

Respecto a las prioridades, deslizó: "Ponemos la cabeza primero en la Copa Argentina y después empezaremos a preparar el partido de la Superliga y la Sudamericana. Sabemos lo que es Atlético Mineiro y lo que representa para la historia".

"No es fácil estar firmes en todos los torneos. Lamentablemente nos está costando en la Superliga y no queda otra que trabajar, que es de la única forma en que se pueden enderezar las cosas. No tengo dudas de que los resultados llegarán y lograremos la permanencia", concluyó.