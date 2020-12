Domínguez: "Colón tuvo la efectividad que le faltó ante Independiente"

Luego se le pidió a Eduardo Domínguez una evaluación de los partidos de Colón en el torneo y dijo: "El camino lo van marcando los jugadores. Nosotros podemos decir por qué camino nos gustaría transitar y ellos lo van plasmando día a día. Con la diversidad de jugadores que hay es un punto a resaltar la unión de grupo que vienen teniendo, es un grupo que supo ser finalista de un torneo internacional y luego fue muy castigado. Me da placer dirigirlos y que vayan encontrando los resultados, esperemos poder plasmarlo en la segunda etapa. El punto alto es el equipo en sí, y los débiles es una evaluación para hacer al final del torneo. Partido a partido vamos encontrando dificultades, pero vamos avanzando y las buscan mejorar. Eso es para resaltar también".

Se le preguntó si por falta de eficacia Colón no pudo cerrar el partido ante Central Córdoba, y Eduardo Domínguez afirmó: "Sí, lo hablamos antes del partido, en el entretiempo, se lo dijimos a los chicos que ingresaron. Era muy difícil jugar de primera, presionaba bien el rival, la cancha no nos permitía hacer avances rápidos. No pudimos encontrar dos toques y la precisión para liquidarlo antes, pero es cuestión de seguir trabajándolo".

image.png Eduardo Domínguez resaltó el gran trabajo del equipo para quedarse con la victoria y el primer lugar del grupo ante Central Córdoba.

"No voy a dar nombres propios pero hay cinco o seis jugadores para dos o tres puestos en la ofensiva, y en un alto nivel. Cuando hablamos al principio que no hay mejor opción que la competencia interna está sucediendo, se van retroalimentando para generar mejores situaciones para entrenarse mejor y para ponernos más en duda para ver cómo presentaremos el equipo en el ataque el próximo partido. Tener los jugadores de la talla que tenemos en ataque no es fácil de conseguirlos", agregó Eduardo Domínguez sobre la competencia interna en Colón en ataque.

Y Eduardo Domínguez agregó: "Tuvimos la efectividad que no tuvimos ante Independiente, pero no tuvimos el juego que sí tuvimos ante Independiente. Vinimos a finalizar punteros del grupo y los jugadores entendieron cómo debían jugarlo. Tuvimos la efectividad que no tuvimos en el partido anterior, pero es cuestión de seguir avanzando, construyendo, mejorando y aprendiendo de todas las situaciones que vamos viviendo".

Más adelante se le preguntó por el recambio en Colón y Eduardo Domínguez dijo: "En la idea que vamos puliendo necesitamos de todos los jugadores. El problema del virus lo seguimos teniendo, a Gonzalo Escobar lo tenemos aislado, pero Gonzalo Piovi lo hizo de gran manera. Pero vamos a necesitar de todos. Pero tenemos grandísimos jugadores con una gran proyección como Brian Farioli. Tenemos muchas opciones en ataque por lo que no podemos darle más minutos, por más que esté haciendo merecimientos. Pero en ese sector de la cancha es donde más jugadores tenemos a disposición. Pero tendrá que seguir trabajando y mejorando para que la competitividad aumente. Eso nos ilusiona, en el debut de dos chicos, lo hicieron de gran manera, en una cancha difícil. No es sencillo debutar y ganar, y aguantar los 90 minutos con el temple y la firmeza. El club tiene que seguir apostando por ellos".

En el final se le preguntó por las sensaciones que le dejó la victoria y dijo: "El equipo va creciendo y lo va demostrando partido a partido, se nos presentan dificultades, las vamos sorteando. Que el equipo crezca es lo que nos da el envión para seguir progresando, me da la sensación de ir por ese camino".