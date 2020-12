Fleming y la postura de Colón: "Queremos jugar el Clásico"

"Uno siempre se ilusiona. Más como dirigente e hincha. La llegada de Eduardo (Domínguez) hizo que el equipo funcione bien armadito, de atrás para adelante. Es un equipo serio. Creo que tenemos las mismas posibilidades que el resto que está entrando a la zona campeonato. Podemos llegar a otra final", reconoció en una entrevista con LT10.

Haciendo un repaso por los temas del presente, Patricio Fleming tiene muchas esperanzas depositadas en Brian Fernández, que ante Independiente marcó su primer gol en Colón: "Me tocó mucho charlar con él y es un crack realmente. Ojalá nos pueda brindar todo su talento. Sin dejar de lado la jerarquía del Pulga (Luis Rodríguez) y (el colombiano Wilson) Morelo. Estamos bien armaditos, pero no es fácil si se tiene en cuenta a aquellos equipos con presupuestos mucho más altos".

Asimismo, hizo foco en el sorteo de la segunda instancia de la Copa Diego Maradona del lunes próximos: "No hay ninguna duda. Algún clásico se va a dar. Si nos toca a nosotros, lo tomaremos con mucho entusiasmo. Nosotros queremos jugarlo. Nunca pusimos reparos. Lo hablamos con Domínguez y la verdad es que todos queremos jugarlo. No es algo de vida o muerte, pese a ser tan importante para la gente. La forma de descomprimir la presión es jugando más. Incluso amistosos".

Luego, Patricio Fleming fue sincero respecto a la salida de Lucas Viatri, que se considera despedido por falta de pago, pero no pudo inhibir por la medida cautelar que puso el club ante la justicia antes de comenzar el campeonato: "Es un tema complicado. Lógicamente que él tiene sus razones también, porque reclama lo que cree justo y lo que estaba firmado de ante mano, pero con lo que pasó con la pandemia, no había posibilidad de contemplarlo. El 90% de los jugadores del país entendió la situación y llegó a un acuerdo. En Colón todos, pero con Lucas no. Una pena".

Al comienzo de la charla, el directivo sabalero enfatizó en lo importante que fue la vuelta de Eduardo Domínguez y no paró de destacarlo: "Es un profesional en todo sentido. La forma de trabajar y de hablar con los jugadores. Es hasta psicólogo. No tengo dudas que va a triunfar en altas esferas. Se adaptó a la ciudad y eso es importante, porque se lo nota feliz junto a su familia. Los hinchas también lo acompañan y es un gran profesional".

En el final, Patricio Fleming dejó abierta la puerta para las elecciones, que fueron postegardas por la pandemia:"Estamos esperando que la justicia nos diga qué hacer. Queremos las elecciones, porque se precisan renovaciones. No hay problemas. Apenas que se pueda, se llevarán adelante las elecciones".