Tanto es así que esquivó la primera consulta de los medios para pedir la palabra primero: "Me quiero explayar. No es cuestión de echar culpas. Sé que el club está pasando un momento delicado y es un año político. El otro día hubo situaciones que no nos competen, porque nosotros nos debemos al fútbol (por el final escandaloso en la Asamblea), pero lo que pasó hoy (por este viernes) en nuestro vestuario no puede ser. No tener las cosas mínimas para un partido de Primera División. Queremos ser serios, pero todos queremos y tenemos serlo. Pedimos sentido común para afrontar la competencia. Es fácil hablar, pero no es solo hablar, hay que hacer. Lo que hemos vivido, no se puede repetir. No estoy juzgando, cada cual sabe qué traje ponerse. No me gustaría que vuelta a suceder. Para eso hay que mejorar y cada uno debe responsabilizarse. Si el equipo pierde me hago responsable, entonces esto es de todos y representamos a una gran institución y con historia".

Eduardo Domímguez.jpg Eduardo Domínguez se plantó en conferencia y le reclamó a la dirigencia. Foto: prensa Colón

En pocas palabras, fue una exposición con un claro todo hacia la dirigencia. Por lo que se pudo saber, hubo problemas con la nueva indumentaria Kelme, que fue oficializado este viernes. Camisetas con faltantes de números en los dorsales y otros detalles más de utilería que hizo enojar al conductor sabalero que, más allá del triunfo, no pudo mostrarse conforme.

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en la goleada ante Central Córdoba

Luego, Eduardo Domínguez intentó meterse en el partido contra Central Córdoba: "No quiero confrontar. Ganamos en una cancha difícil, ante un rival que se hace fuerte en su casa. Ganar de visitante nos fortalece, más en el inicio del torneo. Tuvimos muchos problemas en la semana, con la salida de varios jugadores y en la entrada en calor perdimos al capitán (Bruno Bianchi). Muy complicado. Así y todo, los chicos se pusieron el traje y lo hicieron de gran manera. Ganar en este estadio y bajo las condiciones climáticas, y hacerlos con esta contundencia, tiene un valor mayor".

• LEER MÁS: Colón presentó su nueva camiseta de Kelme

Luego, Eduardo Domínguez volvió a lo mismo del comienzo: "Somos un equipo. No solo 11 jugadores. Es un todo. No sabría decir el número que somos y todavía no terminamos de armarnos. Sé que el presidente está haciendo el esfuerzo y el mercado no está fácil. Ante estas situaciones, hay que poner todo y jugárnosla".