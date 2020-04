Durísima acusación de un miembro de Conmebol a Luis Hilbert

La disputa legal entre Colón, Técnico Universitario e Independiente del Valle por el arquero Jorge Pinos en la Copa Sudamericana, donde se acusa de Fraude Deportivo al campeón, sumó un nuevo capítulo. Es que después de que se conociera que Conmebol le dio lugar a la apelación de la entidad santafesina, Guillermo Saltos Guale, quien es asesor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y presidente de la Cámara de Apelaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, cargó contra Luis Hilbert, abogado que representa al Sabalero.

Se trata del altercado que mantuvieron en Ecuador, por el cual ambas partes se acusan de destrato. Sin embargo, el integrante de la Cámara de Apelaciones de Conmebol, a quien Colón pidió que no forme parte del tratamiento que se le dará a su recurso, envió una carta al prestigioso diario EL UNIVERSO de Ecuador, donde da su postura sobre el caso Jorge Pinos y también carga duramente contra Hilbert.

“Si bien soy presidente de la Cámara, no conozco el caso Pinos, Independiente del Valle y Colon de Argentina. Ningún miembro de la Unidad Disciplinaria puede conocer un caso en el que esté inmerso alguien de su país de origen y cuando esto ocurre no le hacen conocer para nada al miembro en cuestión, por ello respecto al tema no conozco absolutamente nada”, detalle Saltos Guale, en el comunicado.

Por este caso, el dirigente tuvo una acalorada discusión con el Luis Hilbert, abogado de Colón, a finales de noviembre del 2019. “Yo soy un hombre digno, con 75 años, he sido por dos periodos miembro de la cámara de resolución de disputa de la FIFA, de tal manera que la forma de cómo resuelvo los conflictos es conocida por todos. El día que llegó Hilbert, sentí un golpe fuerte en la puerta de mi despacho, entró esta persona y se presentó. Le dije que no lo iba a atender hasta que no pida públicas disculpas por las ofensas. Cuando escuchó esto se exaltó y me dijo que la federación debía hacerlo por la falsificación de documentos. Allí comenzó una disputa fuerte”, dijo Saltos al portal de noticias sinmordaza.com.

“Lo que molestó mucho y a mí particularmente, es la actuación del abogado de Colón, acusando a todo el mundo, entre ellos a la Federación, de haber sido falsificador de documentos, sin tener en sus manos el papel que dice que es falso. Nunca lo tuvo en su poder para decir que en la Federación Ecuatoriana se ha cometido tamaño delito”, agregó.