Durísima e histórica derrota de Colón ante Agropecuario

De mitad de cancha hacia atrás cometió todo tipo de errores y desaciertos, que le terminaron costando muy caro. No fue eficaz ni en defensa, ni tampoco en ataque.

Un primer tiempo deslucido y parejo

El inicio del partido fue de ida y vuelta con ambos equipos intentando jugar, más allá de las imprecisiones lógicas. En ese contexto, el desarrollo de juego era equilibrado y tanto Colón como Agropecuario carecían de profundidad.

Insinuaba algo más el elenco local por una cuestión lógica de estar obligado a buscar el resultado. Y por ello, tenía un poco más la pelota. aunque no inquietaba al equipo sabalero.

Se aproximaba, pero sin generar chances, más allá de un centro desde la derecha que Alejandro Gagliardi dentro del área alcanzó a cabecear desviado.

El equipo dirigido por Ariel Pereyra avisó a los 9' con un remate de Emmanuel Gigliotti dentro del área, que el arquero Germán Salort terminó tapando.

Y la chance más clara fue para Colón cuando a los 29' y luego de una serie de despejes fallidos, la pelota le quedó a Facundo Taborda quien remató de zurda y el balón fue tapado por el arquero local.

No fue buena la definición del volante sabalero ya que no logró darle potencia al remate, como así tampoco buena dirección. El partido era deslucido y con muchas imprecisiones, ya que ninguno de los dos lograba ser certero en los metros finales.

Se trasladaba mucho con la pelota pero faltaba pausa para tomar mejores decisiones. Con el correr de los minutos, Colón se fue adelantando e intentando jugar por abajo con las apariciones de Taborda y de Agustín Giménez.

No obstante, ninguno de los dos equipos lograba imponerse y los errores eran un denominador común. Ni siquiera Colón podía aprovechar las pelotas quietas a su favor, tanto en córners como en tiros de esquina.

El final del primer tiempo encontró a Colón y Agropecuario confundidos a la hora de pisar el área y acumulando errores. Por ello y más allá de que el Sabalero estuvo algo más cerca de abrir el marcador, el empate fue el resultado más lógico.

Un segundo tiempo de ida y de vuelta que terminó con derrota para Colón

En el inicio del segundo tiempo y antes de los 3' Agropecuario dispuso de una chance muy clara para marcar, pero Guillermo Ortiz terminó salvando en la línea ante el remate de Franco Coronel que se desvió en Thaller.

Mientras que a los 6' Colón respondió con un remate de media distancia de Nicolás Talpone que se fue cerca del caño derecho, luego de una buena maniobra individual de Facundo Castet.

Pero a los 8' Colón marcó mal en defensa, Franco Coronel picó por derecha y metió un centro preciso para que Brian Blando en el segundo caño y sin oposición metiera un cabezazo para vencer a Marcos Díaz y establecer el 1-0.

¡Gol de Agropecuario! Cabezazo al primer palo de Brian Blando para poner el 1-0 del dueño de casa.



Pudo empatarlo rápidamente el Sabalero con dos chances clarísimas. A los 11' Taborda metió un centro atrás y el remate de Gigliotti fue neutralizado por Sills.

Mientras que a los 13' Giménez se perdió un gol increíble, cuando Matías Molina no despejó el balón, Castet lo antició y metió un pase para el Puma Gigliotti quien cedió para el joven volante que de frente al arco remató y la pelota pegó en Milton Ramos.

Y a los 16' el que pudo marcar el segundo fue Agropecuario, cuando Blando, autor del gol, encontró el balón dentro del área y de frente al arco, pero su remate se fue desviado.

Colón iba y generaba en ataque. A los 20' casi lo empata con un anticipo de cabeza de Facundo Sánchez que propició una estupenda atajada de Salort.

Y a los 21' lo pudo definir Franco Coronel cuando quedó de frente al arco y su remate terminó pegando en el caño derecho, cuando Díaz no podía hacer nada.

¡Tuvo el segundo Agropecuario pero se lo negó el palo! Mano a mano de Franco Coronel directo al poste que evitó que el Sojero estire la ventaja.



Pero a los 22' Colón tendría revancha, con una estupenda definición del Puma Gigliotti, luego de que Castet bajara la pelota de cabeza y el delantero a pura jerarquía y media vuelta estableciera el 1-1.

¡Lo empató Colón! Gran definición del Puma Gigliotti al segundo palo para marcar el 1-1 de la visita.

El partido era de ida y vuelta y ambos equipos cometían muchos errores en defensa. Colón atacaba por derecha y generaba peligro por intermedio de Tomás Gallay quien en una corrida personal exigió a Salort quien fue al piso mandando el balón al córner.

Agropecuario daba todo tipo de ventajas y a los 41' estuvo a punto de marcar el segundo, cuando Sánchez pasó al ataque y metió un centro atrás para que Federico Jourdan de frente al arco rematara al medio y atajara Salort.

Y cuando daba la sensación que Colón se podía quedar con el triunfo, a los 45', Talpone jugó para atrás y le dejó el balón a Franco Coronel quien encaró a Ortiz y pinchó la pelota para marcar un golazo, sorprendiendo a Díaz.

¡GOLAZO DE AGROPECUARIO QUE SE LLEVÓ UN TRIUNFAZO ANTE COLÓN SOBRE EL FINAL!



Sutileza de Franco Coronel que la picó por sobre Marcos Díaz para poner el 2-1 definitivo en tiempo de descuento. Brian Blando y Emanuel Gigliotti anotaron los goles restantes



No hubo tiempo para más, durísima derrota de Colón, que jugando mal, pudo ganarlo y lo terminó perdiendo, ante un modesto rival, que le generó demasiado en ataque y que en el final se quedó con todo.

Síntesis

Agropecuario: 1-Germán Salort; 4-Enzo Aguirre, 2-Matías Molina, 6-Juan Ignacio Sills, 3-Milton Leyendeker; 8-Braian Aranda, 5-Damián Lemos, 10-Milton Ramos; 11-Gabriel Ruiz Díaz, 9-Alejandro Gagliardi y 7-Brian Blando. DT: Adrián Adrover.

Colón: 1-Marcos Díaz, 4-Nicolás Thaller, 2-Guillermo Ortiz, 6-Brian Negro; 5-Facundo Sánchez, 7-Nicolás Talpone, 10-Facundo Taborda, 3-Facundo Castet, 11-Agustín Giménez, 9-Emmanuel Gigliotti y 8-José Barreto. DT: Ariel Pereyra.

Goles: ST 8' Braian Blando (A), 22' Emmanuel Gigliotti (C), 45' Franco Coronel (A).

Cambios: ST 0' Franco Coronel x Aguirre (A), 18' Facundo Sánchez x Molina (A), Enzo Silcan x Gagliardi (A), 25' Tomás Gallay x Barreto (C), Federico Jourdan x Giménez (C), Alejandro Melo x Ruiz Díaz (A), 29' Fernardo Miranda x Aranda (A), 33' Oscar Garrido x Taborda (C),

Amonestados: Thaller, Sánchez y Ortiz (C), Sills, Molina y Aranda (A).

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Ofelia Rozenzuaig