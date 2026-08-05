La Reserva de Colón igualó en condición de visitante frente a Quilmes

El equipo que dirige Miguel Ángel Robledo sumó su segundo empate al hilo. Igualó 1-1 con un gol de tiro libre convertido por Gabriel Lovato

La Reserva de Colón igualó 1-1 este miércoles frente a Quilmes en condición de visitante , en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura Proyección.

Con este resultado , el Sabalero suma dos puntos en la competencia, dado que cosechó el segundo empate al hilo . Venía de igualar 2-2 con Defensa y Justicia y en la primera fecha perdió 2-0 ante Estudiantes de La Plata.

El gol del equipo sabalero lo convirtió el mediocampista Gabriel Lovato, cuando a los 14' del primer tiempo ejecutó de manera magistral un tiro libre, para ubicar el balón en el ángulo izquierdo, anotando un golazo.

Sin embargo, el Cervecero reaccionó en la segunda mitad y llegó al empate a los 30 minutos del complemento, gracias al tanto de Juan Cruz Pérez, quien decretó el resultado definitivo.

La formación sabalera fue la siguiente: Paredes; Gómez, Ravano, Lastra, Campagnaro; Lovato, Barbona, Favotti, Paez; Nagel y Córdoba.