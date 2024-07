El camino que tendría Colón para resolver la situación de Andrew Teuten

El uruguayo Andrew Teuten volvió a trabajar en Colón, pero no se quedará producto de su alto salario y una deuda, por lo que saldría mediante la rescisión

El jueves pasado, el uruguayo Andrew Teuten se sumó a los entrenamientos de Colón elevando la incertidumbre, ya que el DT Iván Delfino avisó ya que no lo contaba. Pero lo hizo por tener contrato hasta diciembre, aunque es una fija que no se quedará y se busca su salida.

En realidad es todo por motivos económicos, ya que el club no puede pagar su salario y, por si fuera poco, hay una deuda de un año que, desde ya, el jugador y su representación quieren cobrar. Ganaba un monto cuando la institución acordó su incorporación en 2022 y otro cuando se fue a Montevideo City Torque a préstamo.

Ahí existió un acuerdo para costear desde Santa Fe una parte del sueldo y ahora en su vuelta tendría que recibir lo mismo. El tema es que esa parte la dirigencia anterior no le pagó, por lo que esta gestión tiene que afrontarlo.

Andrew Teuten.jpg Colón resuelva la salida de Andrew Teuten. Prensa Colón

Andrew Teuten se iría de Colón con el pase en su poder

Esto no hace otra cosas que la dirigencia cancele este saldo con lo que le queda de vínculo y que el uruguayo directamente se vaya libre. Algo que prácticamente se caen de maduro, ya que el presupuesto de esta Primera Nacional no está al alcance, donde el principal ingreso es por cuota societaria y no por televisión, tal como pasa en la Liga Profesional.

Quién está atento a la resolución es justamente Montevideo City Torque, donde no pudo acordar un nuevo préstamo desde el Sabalero. Sería todo más factible sin que haya un club a quien pagarle. Por eso en los próximos días se le daría un corte definitivo a esta complicada situación, siendo un paso casi efímero de Teuten por Santa Fe.