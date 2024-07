La gran chance de Greising en Colón: "Estaba esperando mi momento"

Todavía Iván Delfino no confirmío la formación de Colón para visitar a Patronato por la fecha 23 de la Primera Nacional, pero sí dio algunos indicios en las prácticas de jueves y viernes, con un denominador común: la inclusión por izquierda de Edhard Greising .

Al no estar Facundo Castet por límite de amarillas, el uruguayo es por lógica su reemplazanta natural. Inicialmente el técnico lo probó como lateral-volante en una línea de tres defesores, pero luego como un marcador de punto más concreto, que a la postre es su función natural.

Edhard Greising tendrá su chance en Colón

"Todavía no está nada confirmado, pero por lo que se vio es probable que me toque jugar. Así que a dejar todo, porque hay que estar preparado siempre. Sabía que iba a llegar mi momento", contó el charrúa en charla con LT10 AM 1020 a la salida de la práctica en el predio 4 de Junio.

Respecto a cómo lo está manejando, ya que será su debut en la Primera Nacional, haciendo la salvedad que ya jugó por Copa Argentina en el triunfo ante Los Andes, dijo: "Estoy ansioso y a la vez tranquilo. Más que nada contento por lo que puede darse".

edhard greising 2.jpg Edhard Greising jugará su primer partido en Colón en la Primera Nacional contra Patronato. Prensa Colón

Justamente repasó brevemente cómo fue ese cotejo: "Fue un partido donde fui de menos a más y por suerte pudimos ganar. Espero sea aún mejor el que viene".

Mientras que en el cierre, no quiso dar indicios respecto a la función que cumplirá ante el Patrón en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por el interzonal: "Veremos qué pasa, de cualquier manera me siento cómodo. Puedo hacer las dos cosas, pero soy mejor marcando en el uno contra uno".