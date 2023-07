El DT de Colón meterá mano en el equipo y podría cambiar de sistema

LEER MÁS: Un posible refuerzo de Colón en la mira de un equipo ecuatoriano

Luego del nivel mostrado por el equipo ante Tigre, la realidad indica que cualquier cambio que implemente el entrenador asoma lógico. Y es que son pocos los jugadores indiscutidos. La buena noticia para Gorosito es que no hay jugadores lesionados, ni tampoco suspendidos, más allá de que Eric Meza terminó el partido frente al Matador con una entorsis de tobillo.

No obstante, se especula con que el lateral no tendrá ningún problema para ser de la partida. Luego de su actuación ante Tigre, es una fija la continuidad de Laureano Troncoso y habrá que ver si también se mantiene dentro de los 11 Tomás Galván. Por su parte, no se descarta que alguno de los dos volantes centrales (Cristian Vega y Baldomero Perlaza) salga del equipo.