El mejor y el peor escenario en Colón tras el partido ante Chacarita

Este domingo, desde las 15, Colón visitará a Chacarita Juniors en un partido decisivo por la fecha 11 de la Zona B de la Primera Nacional. No será un encuentro más: el resultado podría marcar el futuro de Ariel Pereyra al frente del equipo sabalero, que llega golpeado tras acumular tres derrotas consecutivas.

El panorama en Santa Fe es tenso. Luego de un arranque que generó cierta ilusión en los hinchas, el equipo perdió el rumbo futbolístico y, con solo una victoria en los últimos cinco encuentros, comenzó a alejarse de los primeros puestos. Las caídas ante Gimnasia de Jujuy, Agropecuario y San Telmo encendieron las alarmas en el club, y el crédito del entrenador empieza a agotarse.

Enfrente estará un Chacarita en alza, que viene de hilvanar tres victorias consecutivas que lo posicionaron como uno de los animadores del torneo. El Funebrero suma 18 puntos, está a solo dos del líder Gimnasia de Mendoza, y buscará seguir con su buena racha para treparse a lo más alto de la tabla.

Ariel Pereyra Colon San Telmo.jpg

Para Colón, será una verdadera prueba de carácter. No solo necesita cortar la mala racha, sino también demostrar una reacción anímica que justifique la continuidad del cuerpo técnico. El propio Pereyra lo sabe: un nuevo traspié podría sellar su salida.

En juego no solo habrá tres puntos importantes para la tabla, sino también el futuro inmediato de un proyecto que, hasta hace pocas semanas, parecía tener otro destino.

Cuál es el mejor escenario tras la fecha 11

Colón si le gana a Chacarita no solo confirmaría a Ariel Pereyra como entrenador, sino que si se dan algunos resultados podría quedar a tres puntos de la cima, lo que equivale a decir que nuevamente se meterá en la carrera por quedarse con el primer lugar que lleve a disputar la primera final por el ascenso a la Liga Profesional, más allá que para el final de la temporada falte muchísimo.

Para quedar a tres puntos de la cima, más allá de ganar su partido, debería perder Gimnasia de Mendoza, que este sábado recibirá a Central Norte. En tanto que Estudiantes de Río Cuarto (tiene dos puntos menos que el Lobo, al igual que Chacarita) no debería ganarle al CADU, a quien recibirá en su estadio.

Para trepar más puestos en la tabla de posiciones también debería esperar otros resultados, pero lo más importante es que si ocurren esos dos, como mínimo, quedaría a solo tres puntos de la cima. O cuatro en caso de que Gimnasia de Mendoza empate, y que Estudiantes de Río Cuarto sume de a tres.

El peor panorama para Colón tras la fecha 11

Colón podría arrancar su partido ante Chacarita a ocho puntos de Gimnasia de Mendoza, si es que el líder le gana a Central Norte. Esa diferencia se podría mantener en caso de que pierda en San Martín.

Pero, además, podría seguir perdiendo posiciones, debido a que podría quedar 14º en la tabla. Para que eso ocurra, más allá de perder su partido, debería sólo empatar Morón (tiene mejor diferencia de gol), Agropecuario vencer a Chaco For Ever, Temperley ganarle a Defensores de Belgrano como visitante, y Centra Norte batir a Gimnasia en Mendoza (lo bueno de esta alternativa es que no se alejaría del hoy puntero).