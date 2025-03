El minuto a minuto de Colón ante Chaco For Ever en el Brigadier López

Live Blog Post

Terminó el primer tiempo en el Brigadier López

Colón, que madrugó a Chaco For Ever a los 4' con el gol de Gigliotti, le está ganando por 1-0 en el Brigadier López a Chaco For Ever, que fue superior en la etapa inicial. Al Sabalero el triunfo lo coloca en la cima de la Zona B de la Primera Nacional.