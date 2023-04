Colón no hace pie en Florencio Varela y pierde 1-0 ante Defensa y Justicia

Live Blog Post Colón ya busca prolongar su buen momento ante Defensa y Justicia Colón ya está visitando a Defensa y Justica, en el Norberto Tomaghello de Florencio Varela, por la fecha 14 del Torneo de la Liga Profesional. Wanchope2.jpg

Live Blog Post PT 9' Se salvó Colón tras un gran remate de Uvita Fernández El remate de Uvita Fernández, desde afuera del área, pegó en el travesaño, y Paolo Goltz mandó la pelota al córner. Se salvó Colón, que empata sin goles ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Defensa.jpg Defensa y Justicia pretende estirar su buen momento contra Instituto.

Live Blog Post PT 18' Se salva Colón tras un nuevo desborde por la derecha Un centro desde la derecha, lugar elegido para atacar por Defensa, comprometió seriamente a Ignacio Chicco, pero llegó justo Paolo Goltz para mandar la pelota al córner. Colón-Vélez1.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Live Blog Post PT 22' Gol de Defensa y Justica, que le gana a Colón Defensa y Justicia le está ganando a Colón pro 1-0, con un golazo de tiro libre de Gastón Togni, en Florencio Varela, por la fecha 14 del Torneo de la Liga Profesional. https://twitter.com/LigaAFA/status/1652748985155633152 Gastón Togni, con un golazo de tiro libre, puso el 1 a 0 de @ClubDefensayJus ante Colón en Florencio Varelapic.twitter.com/97OvZRSdAS — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 30, 2023 Defensa y Justicia.jpg @ClubDefensayJus

Live Blog Post PT 36' Otra vez se salva Colón en Florencio Varela Una pérdida en defensa originó un ataque del local, que estuvo a punto de marcar el segundo, pero el remate de Nicolás Fernández fue bien contenido por Ignacio Chicco. Colón sigue perdiendo 1-0 en Florencio Varela. Ignacio Chicco.jpg El arquero de Colón, Ignacio Chicco, festejó como todos sus compañeros la primera victoria del año en Santa Fe. Prensa Colón

Live Blog Post Final del primer tiempo en Florencio Varela Colón está perdiendo por 1-0 ante Defensa y Justicia, con un golazo de tiro libre de Gastón Togni, a los 22' del primer tiempo, en Florencio Varela. Colón salida.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post Comenzó el segundo teimpo en Florencio Varela Colón está perdiendo ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela, por 1-0, con el gol de Gastón Togni, de tiro libre (PT 22'), por la fecha 14 del Torneo de la Liga Profesional. Colón Defensa.jpg

Live Blog Post ST 16' Otra vez Ignacio Chicco salvó a Colón Ignacio Chicco tapó un gran cabezazo al primer palo de Uvita Fernández para Defensa, que le sigue ganando a Colón por 1-0 en Florencio Varela. Colón Defensa.jpg

Live Blog Post ST 24' Gol de Defensa que le gana a Colón por 2-0 Gastón Togni, tras un rebote que dio Nacho Chicco tras un remate de Nicolás Fernández, anotó el 2-0 de Defensa y Justicia frente a Colón en Florencio Varela. Gol Defensa.jpg

Formaciones

Defensa y Justicia: 22-Ezequiel Unsain; 32-Agustín Sant'Anna, 6-Nazareno Colombo, 25-Tomás Cardona y 3-Alexis Soto; 5-Kevin Gutiérrez, 19-David Barbona, 8-Julián López, 27-Santiago Solari y 11-Gastón Togni; 29-Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Colón: 17-Ignacio Chicco; 33-Facundo Garcés, 21-Paolo Goltz y 40-Rafael Delgado; 21-Eric Meza, 14-Baldomero Perlaza, 5-Cristian Vega, 34-Stefano Moreyra y 22-Juan Pablo Álvarez; 30-Santiago Pierotti y 9-Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Goles: PT 22' Gastón Togni, de tiro libre (D); ST 24' Gastón Togni (D).

Cambios: ST 0' Julián Chicco x Vega (C); 13' Carlos Arrúa x Moreyra (C); 21' Lucas Acevedo x Goltz (C) y Tomás Galván x Álvarez (C); 22' Gabriel Alaniz x Solari (D); 30' Tomás Escalante x Barbona (D); 34' Augusto Schott x Meza (C);

Amonestados: Colombo (D); Delgado y Chicco (C).

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Fernando Echenique.