Live Blog Post ST 54 minutos: triunfazo de Colón en Santa Fe!!! Colón le ganó 1-0 a Estudiantes, con gol de Garcés y volvió a sumar de a tres después de cuatro fechas Colón-Estudiantes3.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Live Blog Post ST 34 minutos: Gorosito agota variantes para defender la victoria Farías, Benítez y Chicco por Pierotti, Ábila y Picco (tercer lesionado) en Colón que le gana 1-0 a Estudiantes Facundo farías.jpeg Prensa Colón

Live Blog Post ST 20 minutos: el VAR invalida una acción de penal para Colón Luego de más de 5' de deliberación, el juez Arasa sancionó una posición adelantada cuando era penal para Colón Platense Colón Wanchope Ábila.jpg

Live Blog Post ST 5 minutos: Garcés de taco salva a Colón del empate Se equivocó Nardelli y con Chicco totalmente sin chances, Garcés de taco la sacó al córner. Gana el Sabalero 1 a 0 13-06-2023_facundo_garces_festeja_el_primer.JPG

Live Blog Post ST 0 minutos: ya se juega el segundo tiempo en el Brigadier López Estudiantes metió un cambio y Colón, que gana 1-0, con los mismos 11 que terminaron la etapa inicial WhatsApp Image 2023-06-13 at 18.56.07.jpeg

Live Blog Post PT 48 minutos: final del primer tiempo, con victoria de Colón ante Estudiantes Colón supera 1-0 al Pincha con gol de Garcés; se fue lesionado Delgado y lo reemplazó Vega Colón-Estudiantes2.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Live Blog Post PT 34 minutos: golllll de Colón, lo hizo Facundo Garcés A la salida de un tiro libre, Facundo Garcés de cabeza le da el 1-0 a Colón sobre Estudiantes GarcésColón.jpg Garcés llegó a 100 partidos con Colón, fue capitán y su equipo ganó con valla invicta a Banfield.

Live Blog Post PT 25 minutos: Chicco empieza a sostener el empate en Santa Fe El arquero de Colón está firme, junto a la defensa en un empate contra Estudiantes que merece más Ignacio Chicco.jpg Prensa Colón

Live Blog Post PT 11 minutos: Pierotti generó la primera acción de peligro Santiago Pierotti desbordó por la derecha y cuando Ábila estaba para anotar rechazó la defensa del Pincha Colón Central Cordoba Santiago Pierotti.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post PT 0 minutos: ya juegan en Santa Fe, Colón y Estudiantes Colón, que lleva cuatro partidos sin victorias, se mide con Estudiantes, de gran presente tras el arribo de Domínguez image.png

SÍNTESIS

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Gian Nardelli, Rafael Delgado; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Juan Pablo Álvarez, Augusto Schott; Santiago Pierotti, Ramón Wanchope Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Estudiantes: Mariano Andújar; Santiago Núñez, Leonardo Godoy, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, José Sosa; Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez.

Gol: PT 34' Facundo Garcés (C)

Cambios: PT 44' Cristian Vega x Rafael Delgado (C); ST 0' Matías Godoy x Santiago Núñez (E); 27' Guido Carrillo x Fernando Zuqui (E); 30' Andrew Teuten x Augusto Schott (C); 34' Jorge Benítez, Facundo Farías y Julián Chicco x Leonel Picco, Santiago Pierotti y Ramón Ábila (C)

Amarillas: Meza, Picco, Pierotti (C); Godoy, Benedetti (E)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Brigadier López.