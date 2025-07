El minuto a minuto del partido entre Central Norte y Colón

Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Zahir Ibarra, Brian Negro y Conrado Ibarra; Lautaro Gaitán y Zahir Yunis; Federico Jourdan, Luis Rodríguez y Christian Bernardi; Emmanuel Gigliotti. DT: Martín Minella.

Goles: PT 5' y 44' Emmanuel Gigliotti (C), 16' Franco Tisera (C), 21' Zahir Yunis (C) y 42' Federico Jourdan (C); ST 6' Rodrigo Acosta (CN) y 38' Nicolás Genés (CN).

Árbitro: Lucas Cavallero.

Estadio: Padre Ernesto Martearena.