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La otra misión trascendental que Colón tendrá contra el peligroso Ciudad de Bolívar

Colón jugará en el estadio Municipal con varios objetivos por delante contra Ciudad de Bolívar por la fecha 35 de la zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2026 · 18:23hs
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La otra misión trascendental que Colón tendrá contra el peligroso Ciudad de Bolívar

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón afrontará este sábado una prueba que puede marcar su camino en el tramo decisivo de la Primera Nacional. A las 21, visitará a Ciudad de Bolívar en el Municipal Eva Perón con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa, sumar de a tres y meter presión en la pelea de arriba de la Zona A pensando en el Reducido.

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El equipo de Iván Delfino llega con una racha de cinco partidos sin derrotas que buscará prolongar, pero también con una cuenta pendiente que empieza a pesar: ganar fuera de Santa Fe. En sus últimas cuatro presentaciones como visitante cosechó dos derrotas y dos empates, una secuencia que le impidió dar el salto que pretende en la tabla.

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Sin embargo, hay un dato que sobresale por encima del resto y que explica buena parte de esa dificultad: Colón lleva cuatro partidos consecutivos sin marcar goles fuera de casa. La falta de contundencia se convirtió en una deuda que el Sabalero necesita saldar cuanto antes si quiere llegar con aspiraciones concretas a la definición del campeonato.

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El gol de visitante, una cuenta pendiente en Colón

La última vez que Colón pudo festejar como visitante fue en el triunfo por 2-1 frente a San Miguel. Desde entonces, el equipo no logró volver a convertir en sus siguientes cuatro salidas, un déficit ofensivo que buscará dejar atrás en una cancha exigente. No se trata solamente de sostener el invicto, sino de encontrar respuestas en ataque y transformar el buen momento defensivo en resultados que le permitan escalar posiciones. En una etapa donde cada punto puede tener un peso determinante, la falta de gol aparece como uno de los principales aspectos por resolver.

Colón hace cuatro que no gana de visitante y tampoco marca en esa condición.

Colón hace cuatro que no gana de visitante y tampoco marca en esa condición.

Del otro lado estará Ciudad de Bolívar, que atraviesa su mejor andar del año y llega como un adversario directo en la pelea de la Zona A. La diferencia entre ambos es de apenas tres puntos, por lo que el encuentro adquiere un valor especial para las aspiraciones rojinegras.

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Colón tendrá la oportunidad de recortar distancias, recuperar confianza lejos de Santa Fe y demostrar que está preparado para competir por algo más en el cierre de la fase regular. Para eso, deberá sostener la solidez que le permitió encadenar cinco partidos sin derrotas, pero también recuperar una virtud indispensable: convertir

Colón Ciudad de Bolívar Primera Nacional
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