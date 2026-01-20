Colón comenzó a escribir un nuevo capítulo este martes en primer amistoso de pretemporada en el marco de la Serie Río de La Plata ante Miramar Misiones en el estadio Parque Artigas de Paysandú. El Sabalero fue de manos a más y ganó 2-0 por los tantos de Pier Barrios y Lucas Cano. Se vio la primera base de Ezequiel Medrán
El minuto a minuto del partido entre Colón y Miramar Misiones
Por Ovación
20 de enero 2026 · 19:48hs
Formaciones de Colón y Miramar Misiones
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Nicolás Thaller y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Matías Godoy y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.
Miramar Misiones: Marcos Ferreira; Paulo Ortiz, Diego Marcapide, Rodrigo Pons y Enzo Siri; Ezequiel Bequio, Nicolás Latorre, Maximiliano Caetano y Fabricio Tirado; Nahuel Gelos y Lucas Viana. DT: Eduardo Acevedo.
Goles: ST 26' Pier Barrios (C) y 47' Lucas Cano (C).
Árbitra: Nahir Fernández.
Estadio: Parque Artigas.