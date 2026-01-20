El minuto a minuto del partido entre Colón y Miramar Misiones

Con goles de Pier Barrios y Lucas Cano, Colón se presentó en la Serie Río de La Plata con un triunfo 2-0 ante Miramar Misiones

Colón comenzó a escribir un nuevo capítulo este martes en primer amistoso de pretemporada en el marco de la Serie Río de La Plata ante Miramar Misiones en el estadio Parque Artigas de Paysandú. El Sabalero fue de manos a más y ganó 2-0 por los tantos de Pier Barrios y Lucas Cano. Se vio la primera base de Ezequiel Medrán