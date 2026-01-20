Uno Santa Fe | Colón | Colón

El minuto a minuto del partido entre Colón y Miramar Misiones

Con goles de Pier Barrios y Lucas Cano, Colón se presentó en la Serie Río de La Plata con un triunfo 2-0 ante Miramar Misiones

Ovación

Por Ovación

20 de enero 2026 · 19:48hs
El minuto a minuto del partido entre Colón y Miramar Misiones

@SerieRdeLP
El minuto a minuto del partido entre Colón y Miramar Misiones

@SerieRdeLP
El minuto a minuto del partido entre Colón y Miramar Misiones

@SerieRdeLP

Colón comenzó a escribir un nuevo capítulo este martes en primer amistoso de pretemporada en el marco de la Serie Río de La Plata ante Miramar Misiones en el estadio Parque Artigas de Paysandú. El Sabalero fue de manos a más y ganó 2-0 por los tantos de Pier Barrios y Lucas Cano. Se vio la primera base de Ezequiel Medrán

Live Blog Post

Comenzó el partido: Colón ya juega ante Miramar Misiones

Se puso en marcha en Parque Artigas el duelo entre Colón y Miramar Misiones por la Serie Río de La Plata.

Ignacio Lago

Live Blog Post

12 minutos: Colón, por ahora sin conexión

Colón no se mostraba firme ni con pases seguros en los primeros minutos ante un Miramar que le proponia un sistema espejo. Están 0-0.

image

Live Blog Post

17 minutos: Castet apareció para salvar a Colón

Miramar Misiones es más picante en el inicio y no abrió el marcador por un cruce aportuno por Facundo Castet en Colón. Siguen 0-0.

Facundo Castet.jpg
Live Blog Post

22 minutos: Thaller, amonestado en Colón

El defensor salió a cortar lejos en el medio y recibió la tarjeta en un Colón que todavía sigue perdido en la cancha.

Nicolás Thaller

Live Blog Post

31 minutos: Colón lleva peligro con Marcioni

Centro de Lago al punto penal para que Marcioni ensaye una mediavuelta donde le dio mordido y la pelota se fue desviada. Igual, Colón se volvía más picante. Están 0-0.

Colón Miramar Misiones Serie Río de La Plata
Live Blog Post

37 minutos: Colón acorrala a Miramar Misiones

Colón dio vuelta la cosa y se lleva por delante a Miramar Misiones, pero sin contundencia por ahora.

image
Live Blog Post

Final del primer tiempo: Colón empata con Miramar Misiones

Concluyó el acto inicial en Parque Artigas, con la igualdad 0-0 entre Colón y Miramar Misiones por la Serie Río de La Plata.

image
Live Blog Post

Inició el complemento: Colón busca quebrar a Miramar Misiones

Se puso en marcha el complemento en Parque Artigas, con la igualdad 0-0 entre Colón y Miramar Misiones. En el Sabalero ingresó Bonansea, Ibarra y Olmedo.

image

Live Blog Post

10 minutos ST: Colón ahora se plante en campo rival

Colón ahora toma mayor iniciativa con las variantes ante un Miramar Misiones que sigue de la misma manera, esperando de contra. Están 0-0.

Colón Miramar Misiones Serie Río de La Plata 1
Live Blog Post

16 minutos ST: el palo le negó el gol a Colón

Nacho se animó a distancia con zurda y el tiro dio en el palo, en la más concreta de Colón.

image
Live Blog Post

19 minutos ST: Lértora volve a jugar en Colón

Nuevos cambios de Medrán en Colón, donde sobresale los minutos de Federico Lértora.

image
Live Blog Post

26 minutos ST: Colón abrió el marcador ante Miramar Misiones

La bajó Bonansea en el primer palo y la empujó Barrios para poner el 1-0 de Colón ante Miramar Misiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2013771673938337985&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

36 minutos ST: Miramar Misiones, a merced de Colón

Con la ventaja, Colón era un peligro para liquidar la historia ante un Miramar Misiones que no reaccionaba.

image
Live Blog Post

39 minutos ST: Budiño salvó a Colón

Tiro a quemarropa que el arquero de Colón resolvió de gran manera para sostener el 1-0 ante Miramar Misiones.

Matías Budiño.jpg
Live Blog Post

Final del partido: Colón venció a Miramar Misiones

Concluyó en Paysandú, con el triunfo de Colón 2-0 ante Miramar Misiones en su estreno en la Serie Río de La Plata. En el final lo liquidó con gol de Cano.

Colón festejo serie Río de La PLata

Formaciones de Colón y Miramar Misiones

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Nicolás Thaller y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Matías Godoy y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.

Miramar Misiones: Marcos Ferreira; Paulo Ortiz, Diego Marcapide, Rodrigo Pons y Enzo Siri; Ezequiel Bequio, Nicolás Latorre, Maximiliano Caetano y Fabricio Tirado; Nahuel Gelos y Lucas Viana. DT: Eduardo Acevedo.

Goles: ST 26' Pier Barrios (C) y 47' Lucas Cano (C).

Árbitra: Nahir Fernández.

Estadio: Parque Artigas.

Colón Miramar Misiones Serie Río de La Plata
Noticias relacionadas
tras acordar con colon, estudiantes (rc) presento a nicolas talpone

Tras acordar con Colón, Estudiantes (RC) presentó a Nicolás Talpone

modo cine: colon presento al extremo dario sarmiento

Modo cine: Colón presentó al extremo Darío Sarmiento

matias budino: colon tiene que ser protagonista e ir a buscar los partidos

Matías Budiño: "Colón tiene que ser protagonista e ir a buscar los partidos"

¿llega la oferta a colon? lo de jose neris aun sigue en proceso, aun no se ha caido

¿Llega la oferta a Colón? "Lo de José Neris aún sigue en proceso, aún no se ha caído"

Lo último

Los hinchas de Colón le pusieron pasión al debut en la Serie Río de La Plata

Los hinchas de Colón le pusieron pasión al debut en la Serie Río de La Plata

El metro cuadrado de construcción aumentó $133.000 en 2025: cuánto sale construir una vivienda familiar tipo en Santa Fe

El metro cuadrado de construcción aumentó $133.000 en 2025: cuánto sale construir una vivienda familiar tipo en Santa Fe

El TC4000 tendrá perfume de mujer: debuta Rocío Migliore

El TC4000 tendrá perfume de mujer: debuta Rocío Migliore

Último Momento
Los hinchas de Colón le pusieron pasión al debut en la Serie Río de La Plata

Los hinchas de Colón le pusieron pasión al debut en la Serie Río de La Plata

El metro cuadrado de construcción aumentó $133.000 en 2025: cuánto sale construir una vivienda familiar tipo en Santa Fe

El metro cuadrado de construcción aumentó $133.000 en 2025: cuánto sale construir una vivienda familiar tipo en Santa Fe

El TC4000 tendrá perfume de mujer: debuta Rocío Migliore

El TC4000 tendrá perfume de mujer: debuta Rocío Migliore

Ataque de perro en Santa Rosa de Lima: la beba presenta una respuesta neurológica alentadora

Ataque de perro en Santa Rosa de Lima: la beba presenta una "respuesta neurológica alentadora"

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de la Plata con un auspicioso triunfo ante Miramar Misiones

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de la Plata con un auspicioso triunfo ante Miramar Misiones

Ovación
Modo cine: Colón presentó al extremo Darío Sarmiento

Modo cine: Colón presentó al extremo Darío Sarmiento

Todo definido: Colón ya tiene día y hora para su estreno en la Primera Nacional

Todo definido: Colón ya tiene día y hora para su estreno en la Primera Nacional

¿Hay chances de que Unión pueda repatriar a Mauricio Martínez?

¿Hay chances de que Unión pueda repatriar a Mauricio Martínez?

Pulga Rodríguez: Duele no haber logrado el ascenso con Colón, era una ilusión muy grande

Pulga Rodríguez: "Duele no haber logrado el ascenso con Colón, era una ilusión muy grande"

Matías Budiño: Colón tiene que ser protagonista e ir a buscar los partidos

Matías Budiño: "Colón tiene que ser protagonista e ir a buscar los partidos"

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"