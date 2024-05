El minuto a minuto de San Telmo ante Colón

Los rojinegros vienen de batir a Chaco For Ever, en un partido duro donde consiguieron la diferencia sobre el final con un penal convertido por Javier Toledo.

En lo que fue la semana de trabajos, el DT Iván Delfino estaría decidido a utilizar a Christian Bernardi por Braian Guille, como única modificación entre los elementos titulares.

Por su parte, San Telmo perdió consistencia en las últimas fechas (cayó ante Atlanta y viene de empatar con Almirante Brown), pero es uno de los animadores de la zona B, que tiene a los rojinegros en la cima.

Live Blog Post ST 49 minutos: derrota preocupante de Colón San Telmo superó 2-0 a un pobre Colón y quedó a una unidad en la zona B de Primera Nacional Telmo.jpg

Live Blog Post ST 36 minutos: segundo de San Telmo, Lópes en contra Colón pierde 2-0 ante San Telmo, que aumenta la ventaja por intermedio de Lópes en contra Hernán Lópes.jpg

Live Blog Post ST 22 minutos: Sabella y Leguizamón a la cancha en el Sabalero Delfino sigue probando pero Colón no levanta y pierde 1-0 ante San Telmo en la Isla Maciel Sabella.jpg Prensa Colón

Live Blog Post ST 0 minutos: Guille por Jourdan el cambio en Colón San Telmo supera 1-0 a Colón, con el segundo tiempo en marcha. Ingresó Braian Guille por Federico Jourdan Guille.jpg UNO / José Busiemi

Live Blog Post PT 49 minutos: final del primer tiempo con victoria de San Telmo Con gol de Ayunta luego de una mala respuesta de Vicentini, San Telmo supera 1-0 a Colón SanTelmo.jpg

Live Blog Post PT 28 minutos: gol de San Telmo, lo hizo Ayunta Una mala salida de Vicentini le permitió a Franco Ayunta de cabeza poner el 1-0 a San Telmo ante Colón image.png

Live Blog Post PT 0 minutos: ya juegan en la Isla Maciel, San Telmo contra Colón Prueba de fuego para Colón, con Bernardi como titular frente a San Telmo por la 17ª fecha de Primera Nacional Bernardi.jpg Prensa Colón

SÍNTESIS

San Telmo: Brian Bustos; Julián Cosi, Héctor González, Agustín Lamosa y Rodrigo Ayala; Rodrigo González, Gabriel Ramírez, Iñaki Larthirigoyen, Adrián Fernández; Franco Ayunta y José Barreto. DT: Alfredo Grelak.

Colón: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Paolo Goltz, Hernán Lópes y Facundo Castet; Federico Jourdan, Sebastián Prediger, Nicolás Talpone e Ignacio Lago; Christian Bernardi y Javier Toledo. DT: Iván Delfino.

Goles: PT 28' Franco Ayunta (ST); ST 36' Hernán Lópes, en contra (ST)

Cambios: ST 0' Braian Guille x Federico Jourdan (C); 13' Leonel Pollacchi x Julián Cosi (ST); 22' Alexis Sabella y Nicolás Leguizamón x Christian Bernardi y Sebastián Prediger (C); 23' Emiliano Franco y Juan Yangali x José Barreto e Iñaki Larthirigoyen (ST); 26' Nicolás Delgadillo x Ignacio Lago (C); 30' Gianfranco Lillo y Nicolás Heiz x Adrián Fernández y Rodrigo González (ST); 33' Bruno Juncos x Ezequiel Herrera (C)

Amarillas: Cosi, Ramírez (ST); Herrera, Lópes (C)

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Doctor Osvaldo Baletto