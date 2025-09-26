Andrés Yllana, la verdad detrás de su salida en Colón: "Me exigían jugadores y planteos"

Andrés Yllana reveló los motivos por los que dejó de ser DT de Colón, y remarcó: "Sin respaldo institucional es imposible ejecutar cambios profundos".

El exentrenador de Colón , Andrés Yllana, rompió el silencio tras su abrupta salida del club luego de la polémica derrota ante Mitre de Santiago del Estero, un partido que debió reanudarse pocas horas después de su suspensión por incidentes en la tribuna norte. En una charla extensa con Mundo Ascenso, el DT se refirió al contexto de su paso por el club, las dificultades internas, la relación con los jugadores y la dirigencia, y los aprendizajes que le dejó la experiencia.

“Necesitaba hacer cambios importantes en el equipo. No se trataba solo de táctica o técnica, sino también de cómo se vivía la dinámica del grupo, de la energía que se generaba. Muchas veces con buena energía y un equipo irregular se logra más que con un gran plantel y mala actitud”, explicó Yllana.

Para él, era fundamental un cambio de 360 grados en el funcionamiento y en lo mental del plantel, algo que no pudo concretar debido a la falta de respaldo de los dirigentes: “Me quisieron exigir ciertos jugadores y planteos. No me dejaron tomar las decisiones que yo creía necesarias para cambiar la dinámica y el clima de derrota permanente”.

El exentrenador recordó que al llegar al club encontró un grupo ya conformado por procesos anteriores: “Agarré un plantel que venía de otros entrenadores, con algunos chicos nuevos y otros con más tiempo en el club. No era una cuestión de calidad, sino de energía y momentos. Un equipo se hace ganador o perdedor según cómo manejes esas situaciones”.

Sobre la comunicación con los jugadores, Yllana admitió la dificultad de transmitir decisiones complicadas: “Decirle a un referente que no está en tus planes no es fácil. Tenés que ser inteligente, medido, y hacerlo con respaldo institucional. Si no lo tenés, el mensaje se diluye y no se ejecuta. Eso fue lo que me pasó”. Además, señaló la importancia de entender la actitud de cada jugador: “No todos reaccionan igual; algunos aceptan, otros se incomodan. Hay que medir cada situación y no generalizar”.

Respecto al partido interrumpido ante Mitre por incidentes en la tribuna norte, Yllana explicó la situación vivida: “La seguridad no permitió actuar como hubiéramos querido. Lo más sensato era quedarnos y cuidar a los jugadores. Esa foto resume la complejidad del momento: no era por decisiones técnicas, sino por logística y seguridad”.

El entrenador también reflexionó sobre la relación con los dirigentes y la forma de encarar el mercado de pases: “El plan inicial de la dirigencia buscaba recuperar un sentido de pertenencia, trayendo jugadores que ya habían vestido la camiseta de Colón. Pero para cambiar la mentalidad de un plantel necesitás decisiones rápidas y acompañamiento. Cuando eso no sucede, es muy difícil implementar un proyecto”.

Lo que se llevó Yllana de su paso por Colón

En cuanto a sus aprendizajes, Yllana se mostró autocrítico y consciente de la magnitud del desafío: “No me arrepiento de haber dirigido a Colón. Es un club muy grande, con exigencias altas. Aprendí a manejar situaciones complejas, a medir energías y tiempos, y a entender que sin respaldo institucional es imposible ejecutar cambios profundos”.

El exentrenador dejó un mensaje claro sobre cómo se gestiona un plantel en un club de nivel profesional: la técnica y la táctica son importantes, pero la energía, la comunicación y la dirección estratégica son fundamentales para que un equipo se transforme y logre resultados. Su paso por Colón, aunque breve, evidenció la dificultad de imponer un proyecto sin el acompañamiento necesario y dejó enseñanzas que, según él, le servirán en futuras experiencias.

En conclusión, Andrés Yllana enfatizó que su salida no se debió a incapacidad propia ni del plantel, sino a la falta de libertad para implementar los cambios que consideraba imprescindibles: “Si querés cambiar un equipo, necesitás herramientas, decisiones claras y respaldo. Sin eso, incluso el mejor proyecto tiene limitaciones”.