Por más que haya cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus, los ladrones siguen activos. En pocas palabras, no se salva nadie pese a que está en juego al salud de todos. En este caso, aprovecharon la situación para dar un golpe en el predio Ciudad Fútbol de Colón. Justo hay custodias mínimas y al tener este dato, robaron un sustancioso número de elementos de trabajo e indumentaria. Un sacudón inesperado y que no contribuyen a que se pase esta situación de la mejor manera. Uno de los que más sintió esto fue el paraguayo Marcelo Estigarribia por la pérdida de botines.

• LEER MÁS: Colón sufrió un significativo robo en el Predio

Al parecer, varios de los profesionales dejan sus artículos imprescindibles en el lugar. En muchos casos, con un valor simbólico que va más allá del económico. Para colmo, por más que Colón sea una entidad con altos presupuestos, el dinero no es lo que abunda, menos ahora que no hay movimiento por el parate del fútbol. Entonces tener que hacer frente a esto genera un desajuste.

Marcelo Estigarribia.jpg Marcelo Estigarribia le envió un mensaje a la gente tras el robo de unos botines especiales. Prensa Colón

Aunque hay una historia que supera la cuestión. Esto se debe a que para Marcelo Estigarribia había unos pares de botines especiales. Unos por los que ahora siente un vacío muy grande. Por eso utilizó las redes sociales para hacer un pedido especial: "Por este medio, quisiera pedir a mis seguidores si me pueden avisar, sí es que le ofrecen unos botines (uno nike y dos adidas) con el número 28 y la bandera paraguaya. Además, tienen grabados los nombres de mis hijas y mi hermano (+). Se robó del club y la verdad no me importa el valor material, pero para mí tienen un valor sentimental muy significativo. Hay recompensa si me ayudan a recuperarlos".

WhatsApp Image 2020-03-26 at 14.20.20.jpeg

Seguramente algunos de los jugadores de Colón también pasa por lo mismo, pero Chelo fue el primero en hacerlo visible por el costo emocional de perder algo tan preciado. Fue así como llegaron varios mensajes solidarizándose a la espera de que aparezcan estos botines.

• LEER MÁS: Godano: "El hincha de Colón está perdiendo la identidad, como sucedió con Lerche"

No es la primera vez que pasa esto en Colón. Varias veces sufre robos y pareciera que no se toman cartas en el asunto. Sobre todo en la sede, donde las inferiores suelen ser las más castigadas. Meses atrás sustrajeron bicicletas y motos. Ahora se sacó provecho de la poca seguridad que hay en el predio por la cuarentena del coronavirus. La mala intención está claro que no habla de impedimentos y, por más que se induzca a la conciencia, hay quienes no hacen caso y carecen de escrúpulos.