El plantel de Colón inicia las vacaciones en medio de un gran malestar por el atraso salarial

Los jugadores de Colón se van de vacaciones con un gran atraso salarial que le impidió a los dirigentes avanzar con las rescisiones de contratos.

31 de octubre 2025 · 11:31hs
El plantel de Colón inicia las vacaciones en medio de un gran malestar por el atraso salarial

Este viernes, el plantel de Colón le pone punto final a su 2025 deportivo y comenzará el período de vacaciones, luego de una semana de trabajos livianos bajo la conducción de Ezequiel Medrán, cuyo futuro al frente del equipo está directamente atado al resultado de las elecciones de fin de año.

El cierre de la temporada no llega en un contexto sencillo. Más allá del objetivo no cumplido del ascenso, el Sabalero atraviesa una situación económica delicada que generó malestar entre los jugadores y complicó la planificación deportiva de cara al próximo torneo.

Un atraso salarial que genera preocupación

Los futbolistas arriban al receso con un importante atraso salarial, lo que impidió avanzar en las rescisiones de contrato que la dirigencia pretendía resolver antes del descanso.

Recién en los últimos días el club logró ponerse al día con los haberes de julio, mientras que los pagos correspondientes al contrato AFA (que cubre agosto y septiembre) están regularizados. Sin embargo, la mayor deuda corresponde a los derechos de imagen de esos meses, y en pocos días también será exigible el pago de octubre.

Esa situación generó malestar interno en el plantel, que esperaba una resolución antes de la licencia. Pese a ello, el grupo cumplió con los entrenamientos finales programados por Medrán en el predio sabalero.

Fecha de regreso y planificación en suspenso

El cuerpo técnico dispuso que el regreso a los entrenamientos se produzca el lunes 24 de noviembre, aunque no todo el plantel deberá presentarse ese día.

Los juveniles que alternaron entre Primera y Reserva, así como los jugadores que tienen contrato vigente hasta 2026, fueron citados una semana antes, con el objetivo de iniciar trabajos específicos y mantener la continuidad de un proceso que el propio Medrán busca sostener.

No obstante, la continuidad del entrenador dependerá del resultado electoral. Hasta tanto se definan las nuevas autoridades del club, el futuro futbolístico de Colón permanecerá en un compás de espera.

Un cierre con interrogantes

Entre la incertidumbre política, las dificultades económicas y la necesidad de rearmar un proyecto competitivo para el próximo torneo, Colón encara el descanso con más dudas que certezas. El plantel se tomará un respiro, pero en los pasillos del Brigadier López saben que el trabajo más complejo aún está por venir.

