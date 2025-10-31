Lago, de frente en Colón: "Hoy me siento mucho más cerca del jugador que era antes de la lesión"

Ignacio Lago contó cómo se encuentra desde lo futbolístico, tras un año decepcionante de Colón. "Estoy feliz de volver a sentirme futbolista", tiró.

El delantero de Colón , Ignacio Lago, habló en exclusiva con Sol Play 91.5 y dejó una reflexión profunda sobre su presente físico, su proceso de recuperación y lo que significó transitar una de las lesiones más duras de su carrera. “Hoy me siento muchísimo mejor, mucho más fuerte. Estoy recuperando ese equilibrio que durante el año no pude trabajar”, contó el ex Talleres.

Después de un año atravesado por altibajos, Lago reconoció que el tramo final de la temporada lo encuentra enfocado en sí mismo: “Durante el campeonato se podía entrenar poco, porque la prioridad era llegar descansado al fin de semana. Ahora tengo la posibilidad de matarme de lunes a viernes, y eso me hace sentir muy bien”.

Consultado sobre si ya se siente en plenitud, el atacante fue claro: “Hoy me siento mucho más cerca del Lago de antes de la lesión. No estoy al 100%, pero estoy muy bien. Pasé un proceso largo, y sinceramente estoy feliz de volver a sentirme futbolista”.

El año de Colón, en la óptica de Ignacio Lago

El jugador admitió que la presión y la falta de resultados afectaron anímicamente al grupo: “Cuando me tocó volver, el equipo ya venía golpeado. Nos costó mucho reponernos. A veces faltó esa fortaleza mental para salir adelante, porque en un club como Colón siempre tenés que ganar”.

Finalmente, dejó un mensaje de autocrítica sobre el trabajo físico del año: “Siento que podríamos haber hecho una mejor preparación para encarar el torneo. La fuerza es clave, y tal vez nos faltó un poco más de trabajo en ese aspecto. Hoy, por suerte, tengo tiempo para recuperar lo que no pude hacer durante el campeonato”.