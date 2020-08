¿El plantel de Colón planea una medida de fuerza por deudas?

A comienzos de este año, el plantel de Colón tomó una medida de fuerza durante la pretemporada por el supuesto incumplimiento de algunos acuerdos. Entre lo más significativo estaba el supuesto premio por la final de la Copa Sudamericana. Se presentó en el predio el presidente José Vignatti y después de una reunión la historia tuvo como frase de cabecera en los protagonistas: "Está todo bien". Se descartaron que hubieran deudas y por eso se volvió a la normalidad.

Sin embargo, varios jugadores que terminaron contrato el pasado 30 de junio se fueron mandando cartas documento por falta de pago en algunos arreglos. Entonces muchos dudaN respecto a que si lo de antes fue solo políticamente correcto y realmente había saldos o puede que todo haya explotado por la crisis de la pandemia del coronavirus, que paró al fútbol por más de cuatro meses. Por lo pronto, la dirigencia insiste en decir que la cosa no es tan así.

image.png Varios jugadores del plantel reclaman deudas en Colón. Foto: prensa Colón

Entonces trascendió que podría existir una nueva medida de fuerza del plantel si no se arregla la situación antes que se dictamine la vuelta a la actividad formal, que por ahora no tiene una fecha clara por el brote de la enfermedad en Argentina. Es el único país que no el visto bueno, después que Bolivia, el otro lugar donde aún no rueda la pelota, ya diera los días tentativos para el retorno.

La Conmebol metió presión con la confirmación de las fechas para la reanudación de los torneos internacionales generando preocupación. Más que nada, porque ni se está entrenando. El gobierno nacional no quiere saber nada por el momento por el pico de la enfermedad que se está dando y por eso las reuniones en AFA se postegaron.

José Vignatti.jpg El presidente José Vignatti insiste en decir que la crisis en Colón no es como se dice. Gentileza | @Gol967

Esto le da margen para que Colón avance en los temas inconclusos. Hoy el dinero no es lo que abunda y se apuesta a recortes en el presupuesto. Varios sueldos se liberaron, pero no alcanza todavía. Pero hay jugadores del actual plantel que todavía no estarían al día y eso recrudece el escenario. Entonces no sería extraño que se piense en una medida de fuerza si no hay humo blanco cuando regrese el fútbol.

El plantel ya lo dejó en claro a comienzos de año. Hoy Matías Fritzler no quiere hablar de una posible renovación "hasta no arreglar lo otro". Las deudas existen y será cuestión de ver qué camino es el mejor para unificar a las partes. Todavía hay tiempo y habrá que esperar para tener una definición al respecto.