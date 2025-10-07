El plantel de Colón tiene una semana libre mientras se van cocinando varios temas

Luego del partido ante CADU, el plantel de Colón fue licenciado hasta el lunes 13 de octubre, a la espera de ver los pasos a seguir ya sin actividad oficial

Con el cierre de una Primera Nacional olvidable, Colón comenzó el proceso de descompresión. Luego del triunfo ante CADU en el Brigadier López, el plantel fue licenciado hasta el lunes 13 de octubre, a la espera de definir los pasos a seguir de cara a un largo receso sin competencia oficial.

El cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán decidió liberar a los profesionales por esta semana, mientras que algunos juveniles retornaron a la Reserva para mantener ritmo y continuidad. El grupo que conduce Martín Minella contará con un número más amplio de lo habitual, lo que implicará ajustar cargas y minutos para sostener el nivel competitivo.

Medrán sigue enchufado aún en Colón, pero sin certezas a futuro

Medrán, que confía en ser parte del proyecto 2026, seguirá de cerca los trabajos y pretende impulsar la creación de un selectivo, con jugadores en proyección directa al primer equipo. Su continuidad, de todos modos, dependerá también del escenario político que se defina tras las elecciones del 30 de noviembre, un punto clave para el futuro institucional y deportivo.

Oscar Garrido y Ezequiel Medrán Medrán le dio una semana de descanso al plantel de Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

A partir del 13 de octubre, el plantel retomará tareas físicas de baja intensidad, con el objetivo de evitar lesiones durante este período atípico. La inactividad será extensa: Colón no volverá a jugar oficialmente hasta febrero, lo que implica casi cuatro meses sin competencia.

Mientras tanto, la dirigencia continuará negociando la rescisión de varios contratos, en busca de alivianar la estructura salarial y ordenar el plantel. Un receso largo, sí, pero que se asume como consecuencia de una temporada donde el equipo nunca estuvo a la altura de las expectativas.