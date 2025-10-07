Uno Santa Fe | Colón | Colón

Los destacados números de Lago en la última victoria de Colón ante CADU

El extremo Ignacio Lago fue lo mejor de Colón en el ajustado triunfo en casa ante CADU en el cierre de la Primera Nacional y sus números lo revelan

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2025 · 14:50hs
Los destacados números de Lago en la última victoria de Colón ante CADU

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón despidió una Primera Nacional llena de frustraciones con un triunfo ajustado pero necesario en el Brigadier López 1-0 ante el descendido CADU con gol de Christian Bernardi, para cortar una racha de 10 partidos sin ganar y al menos cerrar el año con un pequeño alivio dentro de una campaña que dejó más sombras que certezas.

Entre los pocos puntos altos de la tarde, Ignacio Lago volvió a destacarse. fue el jugador más desequilibrante del equipo, aportando velocidad, agresividad y algo de rebeldía en un trámite donde Colón fue más, pero volvió a mostrar su falta de contundencia para reflejarlo en el marcador.

Lo de Lago tuvo doble mérito: regresó hace poco tras una operación en la rodilla y aún así no le pesó el ritmo. Se lo vio participativo, encarador, metido en el clima del partido y sintonizando con el empuje de la gente, que reconoció su entrega. Pero cayó luego indefectiblemente en la monotonía y apatía general.

En una temporada marcada por la irregularidad colectiva, el Bichito fue de los pocos que dejó buenas sensaciones. Su rendimiento ante CADU abre una expectativa positiva pensando en el 2026, donde buscará consolidarse como pieza importante en la reconstrucción de un Colón que intentará dejar atrás el sufrimiento y volver a ser protagonista. Los números de @colonstats_, siempre a la orden.

Los números de Lago en el último triunfo de Colón

Colón CADU Ignacio Lago
