La situación contractual de los jugadores de Colón, caso por caso

Varios jugadores terminan su contrato, con algunos se busca la rescisión y otros no están descartados para seguir. Los que tienen vínculo para 2026 no tienen su continuidad asegurada.

El cierre de la temporada 2025 obliga a Colón a tomar decisiones clave respecto a su plantel. Varios futbolistas llegan al final de sus contratos y deberán evaluarse individualmente, considerando tanto el rendimiento en cancha como la política del club y las preferencias del nuevo cuerpo técnico.

El análisis se hace en función de la información que se va conociendo, más allá que todo estará condicionado por las elecciones que se desarrollarán el 30 de noviembre, ya que será la nueva dirigencia la que tome las decisiones, en función de su plan estratégico desde lo futbolístico.

Casos sin posibilidad de continuidad

Algunos jugadores no tendrán chance de seguir en el club, independientemente de quién asuma la conducción:

Marcos Díaz, Gonzalo Bettini, Nicolás Fernández, Oscar Garrido, Emmanuel Gigliotti : cerrarán su ciclo en el Sabalero.

Facundo Sánchez, Joel Soñora y José Barreto : sus contratos están próximos a ser rescindidos mediante negociaciones anticipadas.

Federico Jourdan: aunque su contrato finaliza, el rendimiento deportivo no lo respalda para una continuidad.

Jugadores con posibilidad de quedarse

Otros futbolistas podrían permanecer en Colón, siempre que la nueva dirigencia y el DT aprueben su continuidad:

Guillermo Ortiz y Kevin Colli : bien conceptuados por el técnico saliente, son los casos más firmes para continuar.

Christian Bernardi : su futuro dependerá del club y de su situación familiar; de todas formas, sería su tercera temporada a préstamo, lo que complica su continuidad.

Brian Negro: un posible intento de continuidad si continúa Medrán al mando.

Casos especiales: formados en la casa y con evaluación estratégica

Algunos jugadores surgidos en la institución tendrán su situación definida por la nueva dirección:

Lautaro Laborie, Alex Aranda y Conrado Ibarra: participaron activamente durante la temporada, incluyendo convocatorias y minutos como titulares. Su continuidad dependerá de la evaluación del nuevo cuerpo técnico y la dirigencia.

Jugadores con contrato vigente y posible salida

Además, existen futbolistas que aún tienen contrato, pero podrían rescindirlo si se considera necesario:

Tomás Giménez, Nicolás Thaller, Gonzalo Soto, Cristian García, Facundo Castro y Luis Miguel Rodríguez .

Facundo Castet, Nicolás Talpone e Ignacio Lago: incorporaciones con inversión en ficha; su futuro será decidido por la nueva dirigencia y el entrenador.

Colón enfrenta un proceso de reestructuración del plantel que combina decisiones deportivas y económicas. La evaluación uno por uno de los contratos que finalizan permitirá definir quiénes seguirán, quiénes se irán y cómo se manejará el grupo de jugadores surgidos en la institución, en un contexto donde la planificación de la próxima temporada comienza a tomar forma.