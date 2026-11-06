Colón es el equipo con mejor presente de los que arrancar a jugar el Reducido

Tomando como referencia los últimos cinco partidos, el Sabalero es el que más punto sumó comparado con los otros 13 equipos que afrontarán la primera fase del Reducido

Colón debutará en el Reducido recibiendo a Midland el sábado 14 a partir de las 18. Y está claro, que el elenco conducido por Iván Delfino afrontará esta instancia en su mejor momento.

Las estadísticas así lo indican , al punto tal que el Rojinegro es el equipo que más puntos sacó en las últimas cinco fechas, comparado con los otros 13 que disputarán la primera fase del Reducido.

En lo que respecta a los siete clasificados de la Zona A, Ferro (2°) obtuvo un triunfo, dos empates y dos derrotas (cinco puntos) en tanto que Deportivo Morón (3°) acumuló dos triunfos y tres derrotas (seis unidades).

Por su parte, Deportivo Madryn (4°) consiguió tres victorias, un empate y una caída (10 puntos). Lo dicho, Colón (5°) cosechó tres triunfos y dos igualdades (11 puntos).

LEER MÁS: Colón ya tiene día y horario para enfrentar a Midland en el Reducido

Mientras que Almirante Brown (6°) cosechó un triunfo, dos empates y dos derrotas (cinco unidades) y Ciudad de Bolívar (7°) consiguió tres victorias y dos caídas (nueve puntos).

El último equipo clasificado en la Zona A fue Estudiantes de Buenos Aires (8°), quien obtuvo una victoria, un empate y tres derrotas (cuatro puntos).

En la Zona B, Atlanta (2°), obtuvo tres victorias, un empate y una caída (10 puntos). Y Temperley (3°) consiguió dos victorias, dos empates y una derrota (ocho unidades).

LEER MÁS: La estadística demoledora en favor de Colón que lo ubica muy por encima de Midland

Por su parte, Gimnasia de Jujuy (4°) logró una victoria, un empate y tres caídas (cuatro puntos). Mientras que Midlan (5°), rival de Colón consiguió dos victorias, dos empates y una caída (ocho unidades).

En tanto que Deportivo Maipú (6°) consiguió dos triunfos, dos igualdades y una caída (ocho puntos) y Colegiales (7°) hilvanó dos triunfos y tres empates (nueve unidades). Y Gimnasia y Tiro (8°) una victoria, un empate y tres caídas (cuatro puntos).

Otro dato que refuerza el buen presente de Colón comparado con los demás equipos es que además de ser el que más puntos sumó, junto a Colegiales, son los únicos dos invictos en los últimos cinco partidos.