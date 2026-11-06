El Reducido se acerca y Colón aún no sabe si podrá contar con dos futbolistas clave

Dos jugadores clave en la ofensiva de Colón no pudieron reincorporarse al trabajo grupal y están en duda para recibir a Midland.

Iván Delfino recibió buenas noticias durante el parate, pero todavía tiene dos asuntos pendientes que le generan preocupación de cara al comienzo del Reducido. Darío Sarmiento y Franco García continúan trabajando al margen del plantel y su presencia en el debut de Colón frente a Midland es una incógnita que el entrenador espera poder despejar en los próximos días.

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El Sabalero recibirá al conjunto bonaerense el sábado 14 de noviembre, desde las 18, en el estadio Brigadier López, por el primer cruce de la instancia eliminatoria. Colón contará con ventaja deportiva, por lo que un empate le alcanzará para avanzar de ronda, un factor que buscará aprovechar ante su gente.

Tres recuperados y dos situaciones que siguen abiertas en Colón

El receso llegó en un momento oportuno para el cuerpo técnico. La interrupción de la competencia por la visita del papa León IV le permitió a Delfino disponer de tiempo adicional para recuperar futbolistas que venían con diferentes inconvenientes físicos. En ese contexto, Matías Budiño, Facundo Castet y Leandro Garate pudieron incorporarse al trabajo normal del grupo, una noticia importante para ampliar las alternativas de cara al partido con Midland.

Sin embargo, no todos evolucionaron de la misma manera. Sarmiento arrastra una lesión en el cuádriceps y todavía no consiguió sumarse a las prácticas junto a sus compañeros. El mediocampista representa una alternativa interesante para Delfino, que suele encontrar en él una pieza de recambio para diferentes momentos del partido.

La situación de Franco García es la que despierta mayor inquietud. El futbolista padece una lesión en el empeine del pie izquierdo y su recuperación viene más retrasada. A diferencia de Sarmiento, García aparece dentro de la formación ideal que pretende utilizar Delfino, por lo que su eventual ausencia tendría un impacto mayor en la planificación futbolística.

El optimismo de Delfino y una realidad que obliga a esperar en Colón

La intención del entrenador es llegar al debut con Midland con la totalidad del plantel disponible. Es el escenario que más desea, especialmente porque se trata de una instancia en la que cada detalle puede resultar determinante. No obstante, a medida que se acerca el compromiso, la posibilidad de contar con todos empieza a perder fuerza.

En particular, el panorama de García obliga a ser cautelosos. Su evolución será seguida de cerca, aunque el tiempo disponible aparece como un condicionante para que pueda llegar en plenitud al sábado 14.

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Delfino recuperó tres nombres importantes durante el parate, pero todavía espera por otros dos. Sarmiento y, especialmente, García son las incógnitas que condicionan el armado de Colón para un Reducido que comenzará en el Brigadier López, con la ventaja deportiva como respaldo y la obligación de dar el primer paso hacia el objetivo del ascenso.